Samanyolu Haber /Gündem / Haşerelerden sonra yoğun bakımda bu kez uyuz skandalı /28 Eylül 2024 12:19

Haşerelerden sonra yoğun bakımda bu kez uyuz skandalı

Konya Ereğli Devlet Hastanesi bu kez uyuz skandalıyla sarsıldı. Hastanenin yoğun bakımında çalışan hemşirelere uyuz tanısı konuldu.

SHABER3.COM

Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda çalışanların dinlendiği koltukta haşereler tespit edilmesinin ardından hastanede yeni bir skandal ortaya çıktı. Bu kez de hastanenin yoğun bakım servisinde çalışan sağlıkçılara ‘uyuz’ tanısı konuldu.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Konya’daki hastanede ‘tahta kurusu’ skandalı üzerine tartışmalar sürerken, hastanenin aynı servisinde sağlık emekçilerine “uyuz” tanısı konuldu. İddiaya göre geçen günlerde yoğun bakımda kaşıntı nedeniyle doktora giden bir hemşirede uyuz vakası görüldü. İdare söz konusu tespiti dikkate almayarak tanı konulan hemşireyi çalıştırmaya devam etti. Bunun ardından bir sağlık emekçisine daha uyuz tanısı tespit edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir hastane çalışanı, “Yoğun bakımda kaşıntı şikâyetiyle doktora giden hemşireye uyuz tanısıyla rapor verildi. Başhekimlik ve sağlık bakım hizmetleri müdürü raporu dikkate almayarak arkadaşımızı yoğun bakımda çalıştırmaya devam etti. İkinci hemşirenin uyuz olmasıyla birlikte fazla bulaş olmaması nedeniyle üç hemşirenin raporunu kabul etti. Bugün yaşanan olayda tüm yoğun bakım personelinde benzer şikâyetlerin olması nedeniyle muayene edilmesi sonucunda çalışanlara halk arasında uyuz olarak bilinen “skabiyez” tanısı konuldu. Hastaların risk altında olduğunu” söyledi.
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