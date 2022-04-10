Samanyolu Haber /Gündem / Haşim Kılıç için cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiası /10 Nisan 2022 17:53

Haşim Kılıç için cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiası

Gazeteci Nihat Genç tarafından ortaya atılan iddiada Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı göstereceği belirtildi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise söz konusu iddiayı yalanladı.

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Seçim tarihi yaklaşırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Dönem dönem farklı isimlerim telaffuz edildiği bu durum için yeni bir iddia da Nihat Genç'ten geldi.


İttifakın adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia eden Genç bu duruma ”Yeni bir Ekmeleddin vakası daha.” diyerektepki gösterdi.

Genç'in söz konusu bu iddiası üzerine bir dizi mesaj paylaşan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gazeteci Nihat Genç, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti. Genç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ”Yeni bir Ekmeleddin vakası daha” diyerek Haşim Kılıç’ın Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterileceğini söyledi.

Genç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Rezil rüsva olmaya doymadınız! Yeni bir Ekmeleddin vakası daha! Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç! Allah daha beter etsin!

Genç’in iddiası tartışılırken, Millet İttifakı üyelerinden de açıklamalar geldi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haşim Kılıç iddiasını dillendirenlere tepki gösterdi. Uysal, "Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

“ASPARAGAS HABERLERE İTİBAR ETMEMEK GEREKİYOR!”

Uysal, şunları kaydetti:

Muhaliflik’ kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisini tahrip etmek için adeta ‘safra üretim merkezi’ fonksiyonu görenlere anlam yüklememek gerekiyor.

Sorumluluk duygusuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, değerleri ve bekâsı tüm kişisel hedef ve ihtiraslarımızın önündedir! Bugünden bilinçli bir şekilde isimler üzerinden ‘CB Adayı’ tartışması üzerinden safra üretme teşebbüslerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Özellikle de asparagas haber ve ‘aday toto’ niteliğindeki ‘şu aday oluyormuş, bu aday yapılamak isteniyormuş’ tarzı yayınlara itibar etmemek gerekiyor!

- Türk milletinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;

1) 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak,

2) Seçilebilirlik,

3) Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!
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