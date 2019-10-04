Samanyolu Haber /Politika / Haşim Kılıç kararını verdi /04 Ekim 2019 15:56

Haşim Kılıç kararını verdi

Sadullah Ergin'in akabinde Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanı Haşim Kılıç da Ali Babacan'ın kuracağı partide görev almaya hazır olduğunu açıkladı.

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Anayasa Mahkemesi'nin eski başkanı Haşim Kılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye seve seve katkı vereceğini söyledi.

Kılıç Independent Türkçe'nin sorularını cevaplandırdı.

Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı partide birlikte hareket ettiğiniz bir süredir konuşuluyor. Siyasete atılıyor musunuz artık?

O arkadaşların çalışmalarıyla ilgili çok fazla müdahilliğim yok. Fakat arkadaşlar çalışıyorlar. Parti kurma konusunda kararlı bir duruşları var. Ama partinin kurucuları kimler olacak, tüzüğü, programı nasıl olacak gibi konular henüz konuşulmuyor. Netleşmiş bir durum yok.

Tüzüğü ve programı Haşim Kılıç’ın da içinde olduğu bir ekip hazırlayacak deniliyor...

Ekimin sonuna doğru böyle bir irade ortaya çıkarsa kurucu olacağına inanılan arkadaşlar çağrılıp “Buyurun, tüzük ve programı netleştirelim.” şeklinde bir öneri getirileceği belirtiliyor. 

Siz işin içinde misiniz değil misiniz? 

Takvime bağlı, gelişmelere bağlı. Bakıp göreceğiz. Kurucu heyet, partinin tüzüğü ve programı benim ilkelerimle paralellik arz ederse ve benden bir katkı beklenirse seve seve katkı veririm tabi.

Gelip “Haşim Bey bir yola çıkıyoruz, beraber çıkalım” denmedi mi?

Böyle bir niyet var tabii. Fakat netleşmiş bir şey yok. Arkadaşların çalışmaları, görüşmeleri sürüyor.

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