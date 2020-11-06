Samanyolu Haber /Dünya / Haşim Taçi Lahey'de gözaltına alındı /06 Kasım 2020 10:45

Haşim Taçi Lahey'de gözaltına alındı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.

SHABER3.COM

Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, aralarında istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de bulunduğu eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililerin Lahey’deki tutukevine yerleştirildikleri belirtildi.

UÇK'nin eski isimleri hakkında iddianameler hazırlanmıştı

Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Krasniçi, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde düzenlenen operasyonda 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı UÇK'nin eski komutanlarından Recep Selimi hakkında da iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Özel Savcılığı ve Odaları

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.

1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri onlarca eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından görevinden istifa etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Haşim Taçi Lahey'de gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:39