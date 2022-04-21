Haskoloğlu’nun avukatları o belgeleri paylaştı: 3 ay önce bildirdi ama

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Üsküdar’daki evinde gözaltına alınmıştı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Haskoloğlu, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçundan tutuklanmıştı.





Avukatları Haskoloğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Anadolu Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.





“3 AY ÖNCE YETKİLİLERE BİLDİRDİ”









Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı Emrah Karatay, müvekkilinin gece saatlerinde usule ve hukuka aykırı bir aramayla evine baskın yapılarak gözaltına alındığını ve evinde bulunan dijital materyallere el konulduğunu belirterek,





“Kendisinin iş için kullandığı laptopu ve telefonu şu anda sayın savcılık makamı tarafından incelemededir. Bu konuda bir bilirkişi raporu aldırılacaktır. Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmesi ve yayılması suçundan tutukludur.





Müvekkilimizin suç işlemediği kanaatindeyiz. Kendisi bundan yaklaşık 3 ay önce durumu vahametini Meclis Başkanına, İçişleri Bakanına, Emniyete, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, Emniyetin Siber Dairesi'ne bildirmiştir.





Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile iletişime geçip, elinde böyle veriler olduğunu, internet korsanları tarafından kendisine böyle veriler gönderildiğini ifade etmiştir.





Müvekkilimizin başvurduğu bütün kurumlar bütün devlet erkanı, yetkiler, bürokratlar müvekkilimizin iddialarını görmezden gelmiş ve en sonunda müvekkilimiz bu paylaşımı yapmak zorunda kalmıştır” dedi.





Tutuklamanın hukuksuz olduğunu ve tutuklama kararına en kısa zamanda itiraz edeceklerini ifade eden Avukat Karatay, “Müvekkilimiz öncesinde bu durumu Emniyete bildiriyor, hatta Twitter'da yapmış olduğu paylaşımlarda bu sitenin varlığını ispatlamak için. Yani tamamen bir milli güvenlik problemi ortadan kaldırmak için sitenin de ekran görüntülerini sunuyor. Bunların hepsi görmezden geliniyor” diye konuştu.





‘YATARI OLMAYAN BİR SUÇTAN TUTUKLU'









Avukat Furkan Akbulut, “İtham edilen suç, Türk Ceza Kanunu'nda belli. Alt sınırına ve üst sınırına bakıldığı zaman, bu suçtan dolayı ceza almış olması durumunda bile yatarı söz konusu değil. Yatarı olmayan bir suçtan dolayı tutuklu bulunmaktadır.





Bir an önce tahliye olmasını bekliyoruz. Müvekkilim buradaki temel gayesi, bir suç işlemek değildir. Buradaki amacı daha önce bildirmiş olduğu kurumlar dikkate almadığından daha fazla milli güvenliğin zarar görmemesi adına bir seslenişte bulunmuştur” ifadelerini kullandı.





‘SADECE MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİNE VURGU YAPMA AMACI VAR'





Suçun unsurlarının oluşmadığını söyleyen Avukat Mehmet Zengin de, “Paylaşım esnasında özel veri teşkil edebilecek, hususiyet teşkil edebilecek tüm veriler silinerek, sadece milli güvenlik problemine vurgu yapmak amacıyla bu paylaşım yapılmıştır” şeklinde konuştu.





Hukuksuz karardan vazgeçilmesini istediklerini kaydeden Avukat Ege Balkuvvar ise, “Sulh Ceza Hakimliğinin gerekçesinde diyor ki, ‘sen bu suçu niye savcılığa bildirmedin?' Bu suçu savcılığa bildirmedin kısmını bırakın, bu ihbar mahiyetindeki bütün gerekli unsurları yerine getirdiğini resmi makamlar bilmesine rağmen, siyasi erkin tamamen bir çabasıyla bu çocuk durduk yere tutuklanmıştır” dedi.





‘CESARETİNİN BEDELİNİ ÖDÜYOR'





İbrahim Haskoloğlu'nun abisi Kerim Haskoloğlu ise, “ Şimdi bu çocuğa ‘ajan, dış basının adamı' diyorlar ama inanın bu çocuk gazetecilik yapmaya çalışıyor, serbest gazetecilik yapmaya çalışıyor. İnanın bitap durumdayız, diyecek bir şey bulamıyorum. İbrahim cesaretinin bedelini ödüyor. Biz yanındayız” dedi.