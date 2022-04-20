Samanyolu Haber /Gündem / Haskoloğlu'nun tutuklanması, inkar edilen E-devlet sızıntısını doğruluyor /20 Nisan 2022 13:02

Haskoloğlu'nun tutuklanması, inkar edilen E-devlet sızıntısını doğruluyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında “kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek” suçundan soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı.

SHABER3.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haskoloğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili “Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı. Bunlar özgürlüğü, insan haklarını getiremez. Bunu getirecek olan biziz, Millet İttifakı’dır. Demokrasiyi getireceğiz,” demişti.

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.



Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, “kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek” suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu’nu sabah saatlerinde Üsküdar’daki evinde gözaltına alınmıştı.

HANİ YALANDI?!

TR724'te Bülent Korucu ve Mahmut Filizer, 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA günü gazete manşetleri, medyada öne çıkan çıkanları, köşe yazılarını, satır arasında kalmış haberleri ekrana taşıdıkları Medyada Bugün'de de bu konu ele alındı.

Program'da  şöyle denildi: 'Gazeteci Haskoloğlu sızıntıyı duyurduğu için tutuklandı. Gerekçe kişisel verileri açıklamakmış. Oysa ki resmi makamlar Haskoloğlu’nun yayınladığı kimlik bilgilerinin yanlış olduğu, hacklenme olmadığı açıklanmıştı. Hani yalandı?'
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Haskoloğlu'nun tutuklanması, inkar edilen E-devlet sızıntısını... Sonraki Haber >>

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

İspanya’da 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltında

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Arjantin'de tren raylarına düşen kadın: 'Hayatta kaldığıma şaşkınım'

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Erdoğan’dan Binali'ye: Bir daha 15 Temmuz’u sorduğunu duymayacağım

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Mozambikli Hasan-Hüseyin ikiz kardeşlerden “Gül Ahmed’im” performansı

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Görüntüleri paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:11:29