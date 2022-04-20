Haskoloğlu'nun tutuklanması, inkar edilen E-devlet sızıntısını doğruluyor

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu’nu sabah saatlerinde Üsküdar’daki evinde gözaltına alınmıştı.





HANİ YALANDI?!





TR724'te Bülent Korucu ve Mahmut Filizer, 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA günü gazete manşetleri, medyada öne çıkan çıkanları, köşe yazılarını, satır arasında kalmış haberleri ekrana taşıdıkları Medyada Bugün'de de bu konu ele alındı.







Program'da şöyle denildi: 'Gazeteci Haskoloğlu sızıntıyı duyurduğu için tutuklandı. Gerekçe kişisel verileri açıklamakmış. Oysa ki resmi makamlar Haskoloğlu’nun yayınladığı kimlik bilgilerinin yanlış olduğu, hacklenme olmadığı açıklanmıştı. Hani yalandı?'



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haskoloğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili “Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı. Bunlar özgürlüğü, insan haklarını getiremez. Bunu getirecek olan biziz, Millet İttifakı’dır. Demokrasiyi getireceğiz,” demişti.İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, “kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek” suçundan soruşturma başlatıldı.