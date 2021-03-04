Samanyolu Haber /Gündem / Hasta KHK'lı öğretmenin tahliyesi için vefatını beklediler /04 Mart 2021 17:57

Hasta KHK'lı öğretmenin tahliyesi için vefatını beklediler

Samsun Kapalı Cezaevinde tutuklu olan KHK'lı öğretmen Önder Ateş Kovid-19 sebebiyle vefat etti. Ailesi ile yüz yüze ya da telefonda görüşmesine izin verilmeyen Ateş için vefatından sadece 1 saat önce tahliye kararı verildiği ortaya çıktı.

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Bir KHK mağduru daha cezaevinde Kovid-19 sebebiyle vefat etti. Yeterli tedavi görmeyen ve durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Ateş hakkında, vefatından 1 saat önce apar topar tahliye kararı verildiği ortaya çıktı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Samsun Cezaevinde kalan KHK’lı İngilizce öğretmeni Önder Ateş’in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini dün duyurmuştu. Acı haberle ilgili ortaya çıkan bilgi ise şok etti. Ateş’in hastanede şuuru yerindeyken ailesiyle görüştürülmediği ve ölümünden sadece 1 saat önce apar topar tahliyesine karar verildiği belirlendi.

TAHLİYE KARARI İÇİN ÖLÜMÜNÜ BEKLEDİLER

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabında Önder Ateş’le ilgili, “Samsun’da mahpus KHKlı öğretmen Önder Ateş Covid’den öldü. Ölümünden 1 saat önce apar topar tahliyesini açıklamışlar. Hastanede, şuuru yerindeyken ne göstermişler ne de telefonla görüştürmüşler. Açıklama? @adalet_bakanlik Çocuklar ‘Baba bizi bırakma’ demişti Baba bıraktı!!” paylaşımında bulundu.

GERGERLİOĞLU SORU ÖNERGESİ VERECEK

Cezaevinde karantina koğuşunda tek başına plastik sandalyede hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu’nu hatırlatan Gergerlioğlu, “Konu hakkında Bakanlığa soru önergesi vereceğim. Mustafa Kabakçıoğlu’nun şüpheli ölümü üzerinden 6 ay geçti, tüm ısrarlarıma rağmen teftiş raporu açıklanmamışken bu kaçıncı Covid’den ölüm? Haziran’dan beri vaka, ölüm gizleyen Bakanlık bu kaçıncı, kaçıncı..!?” dedi.

Gergerlioğlu, Önder Ateş’in çocuklarının babalarına yazdığı “Baba bizi bırakma” notunu da sosyal medya hesabından paylaştı.




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