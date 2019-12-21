Samanyolu Haber /Gündem / Hasta mahkumlar ölüme terkediliyor /21 Aralık 2019 18:00

Hasta mahkumlar ölüme terkediliyor

Türkiye cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine her gün yenileri ekleniyor. Cezaevinde en büyük sorunlarından biri de her geçen gün sayıları giderek artan hasta mahkumlar...

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Bu kez, hasta mahkumların tedavilerinin yapılmadı gündemde. İHD'li Nuray Çevirmen, tutukluların bir an önce tetkik ve tedavilerinin yapılmasını istedi. 

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, eylemlerinin 276’ncı haftasında Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan hasta tutuklu Mikail Aslan ve Engin Sayak’ın durumuna dikkati çekti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi önünde yapılan eylemde konuşan İHD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Nuray Çevirmen, cezaevlerinde 457 ağır hasta tutuklu bulunmasına rağmen bir çözüm bulunamadığını söyledi.

Çevirmen, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan ve 10 Aralık’ta tahliye edildikten 9 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Engin Erol’un ölümün sınırına kadar getirilerek, adeta çaresizliğe mahkum edildiğini ifade etti.

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan hasta tutuklu Mikail Aslan’ın kasıklarından yaralanması ardından yakalandığını aktaran Çevirmen, şöyle dedi:

“Ameliyat olmuş ancak düzenli kontrolleri yapılmamaktadır. Bundan kaynaklı olarak idrar yollarında daralma ve iltihaplanma olmuştur. Geçici çözüm olarak sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa sonda kullanıyor. Normalde ameliyatından sonra üç ay boyunca sonda kullanması gerekirken, kontrollerinin yapılmaması ve gereken ilginin gösterilmemesiyle sonda kullanması sürekli hale gelmiş, üç ay kullanması gereken sonrayı üç yıldır kullanmaktadır.” 

Aynı cezaevinde kalan Adnan Sayak’ın ise her iki dizinde yoğun düzeyde ağrılar olduğunu dile getiren Çevirmen, Sayak’ın sağ omzundan ameliyat olduğunu ve yedi platin takıldığını söyledi. Sayak’ın kolunu rahat kullanamadığını belirten Çevirmen, “Sol ayağının altında yaz-kış fark etmiyor, adeta buzun içindeymişçesine üşümektedir. Birçok kez muayene olmasına rağmen sorun tespit edilmemiştir. Bu nedenle de tedavisi yapılamamaktadır. Uzun yıllar cezaevinde olmasından kaynaklı farklı rahatsızlıkları da bulunmaktadır. Ancak en kayda değer rahatsızlıklarının dizlerinden, omuzundan ve ayaklarından olduğunu belirtmişlerdir” diye konuştu.
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