Hasta tutuklu Aysel Tuğluk için tahliye kararı verildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, hakkında yargılandığı Kobani Davası’ndan tahliye kararı verildi.







Tahliye kararını, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “2016'dan beri Kandıra F Tipi Cezaevinde bulunan ve 2021'de demans teşhisi koyulan meslektaşım, siyasetçi #AyselTuğluk hakkında nihayet tahliye kararı verildi. O'nun nezdinde ağır hasta tutukluların derhal tahliye edilmesi gerekmektedir” sözleriyle duyurdu…





ARALIK 2016’DAN BERİ CEZAEVİNDE

Aralık 2016’dan beri Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nde tutuklu olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk, vekilliği döneminde yapmış olduğu basın açıklamaları ve siyasi faaliyetleri sebebiyle hüküm giydi.







Tuğluk ayrıca kamuoyunda “6-8 Ekim Kobane” dosyası olarak bilinen ve HDP’li siyasetçilerin yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyasından da yargılanıyor.





Tuğluk’a, ilk defa geçen yıl Seka Devlet Hastanesi’nde demans teşhisi kondu.





Ardından 22 Mart 2021 tarihinde Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu da, Tuğluk’un hastalığının, “kronik ilerleyici seyirli ve cezaevinde tek başına hayatını sürdürmesini engeller nitelikte” olduğunu belirterek cezasının infazının ertelenmesi gerektiği yönünde bir rapor yazdı.





Şubat ayında Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilen ve üç gün gözlem altında tutulan Tuğluk için ATK, “cezai sorumluluğunun tam olduğu” kanaatine varmış, buna karşılık savunma yapıp yapamayacağına ilişkin mahkemenin sorduğu soruyu ise yanıtsız bırakmıştı.





Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu’nun raporu sonucunda avukatların Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yapmış olduğu talepler de reddedilmişti.







ÇİFTE STANDART

Diğer yandan uygulanan çifte standart tepkilere de sebep oluyor. Aysel Tuğluk'un tahliyesinden önce müebbet hapse çarptırılan Çevik Bir de, geçtiğimiz günlerde ağır sağlık problemleri yaşadığı gerekçesi ile tahliye edilmişti.







Buna karşın başta Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan birçok hasta tutuklu tahliye edilmiyor.