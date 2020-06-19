Hasta tutuklu Fatih Terzioğlu hastaneye götürülmüyor: İhmalin hesabını kim verecek?

Samanyolu Televizyonu'nda yayınlanan Sungurlar dizisi başta olmak üzere dizilerde yönetmen yardımcılığı yapan Fatih Terzioğlu , 21 aydır Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde tutuklu.





Bir ay önce , bayılınca hastaneye kaldırılan Terzioğlu’nun CPR enfeksiyonu (iltihap belirtisi) yüksek çıktı. Böbrek hastası da olan Terzioğlu’nun aşırı kilo kaybettiği, yemek yiyemediği ve kustuğu öğrenildi.









“TEDAVİ GÖRSE İYİLEŞECEK”





Terzioğlu’nun durumunu yeğeni sosyal medya hesabından duyurdu. Amcasının ayrıntılı tetkik için hastaneye götürülmediğini söyleyen Eda Terzioğlu, “Amcam Fatih Terzioğlu. Silivri’de 6.3 cezasını Yargıtay onadı. Yaklaşık bir aydır çok hasta. Her yediğini çıkarıyor, ciddi kilo kaybetti. Ayrıntılı tetkik yapılması için hastaneye götürülmüyor. Tedavi görse iyileşecek peki ya ihmalin hesabını kim verecek?” dedi.





Sosyal Medyadan da Fatih Terzioğlu'nun tedavisine izin verilmesini istedi















