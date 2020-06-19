Samanyolu Haber /Gündem / Hasta tutuklu Fatih Terzioğlu hastaneye götürülmüyor: İhmalin hesabını kim verecek? /19 Haziran 2020 11:00

Hasta tutuklu Fatih Terzioğlu hastaneye götürülmüyor: İhmalin hesabını kim verecek?

Bir ay önce koğuşta bayılan hasta tutuklu Fatih Terzioğlu’nun vücudunda enfeksiyon tespit edildi. Yakınlarının verdiği bilgiye göre Terzioğlu, ayrıntılı tetkik için hastaneye götürülmüyor.

SHABER3.COM

Samanyolu Televizyonu'nda yayınlanan Sungurlar dizisi başta olmak üzere dizilerde yönetmen yardımcılığı yapan Fatih Terzioğlu , 21 aydır Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde tutuklu. 

Bir ay önce , bayılınca hastaneye kaldırılan Terzioğlu’nun CPR enfeksiyonu (iltihap belirtisi) yüksek çıktı. Böbrek hastası da olan Terzioğlu’nun aşırı kilo kaybettiği, yemek yiyemediği ve kustuğu öğrenildi.


“TEDAVİ GÖRSE İYİLEŞECEK”

Terzioğlu’nun durumunu yeğeni sosyal medya hesabından duyurdu. Amcasının ayrıntılı tetkik için hastaneye götürülmediğini söyleyen Eda Terzioğlu, “Amcam Fatih Terzioğlu. Silivri’de 6.3 cezasını Yargıtay onadı. Yaklaşık bir aydır çok hasta. Her yediğini çıkarıyor, ciddi kilo kaybetti. Ayrıntılı tetkik yapılması için hastaneye götürülmüyor. Tedavi görse iyileşecek peki ya ihmalin hesabını kim verecek?” dedi.  

Sosyal Medyadan da Fatih Terzioğlu'nun tedavisine izin verilmesini istedi  




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hasta tutuklu Fatih Terzioğlu hastaneye götürülmüyor:... Sonraki Haber >>

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:13