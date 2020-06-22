Hasta tutuklu Fatih Terzioğlu tedavi için hastaneye sevk edilmiyor!

Silivri Cezaevi’nde 21 aydır tutuklu bulunan böbrek hastası Fatih Terzioğlu 1 ay önce koğuşta bayılmasına rağmen cezaevi revirinde serum takılarak koğuşuna gönderildi.

Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi’ndeki son görüşünde aşırı zayıfladığı için eşi tarafından tanınamayan Fatih Terzioğlu 1 ay önce koğuşunda bayıldığı için revire kaldırıldı.

Yemek yiyemediği için aşırı kilo kaybeden ve sürekli kusan Terzioğlu’nda CPR enfeksiyonu yüksek çıktı. Ancak cezaevi yönetimi tarafından tedavi için hastaneye sevk edilmeyen Fatih Terzioğlu tekrar koğuşuna gönderildi.





Fatih Tezioğlu’nun sağlık durumunun kötüye gittiğini bildiren gazeteci Metin Yıkar twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: ‘‘Malesef ölümle burun buruna bir masum insan daha. Fatih Terzioğlu 21 aydır Silivri 7No-L tipinde Böbrek rahatsızlığı var İdrar yapamıyor Ciddi kilo kaybetti Yiyemiyor, her lokmayı çıkarıyor. N’olursunuz sesini duysanız, duyursanız. Tedavisi yapılsa normal hayatına dönebilecek.’’Samanyolu Televizyonu'nda yayınlanan Sungurlar dizisi başta olmak üzere dizilerde yönetmen yardımcılığı yapan Fatih Terzioğlu , 21 aydır Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevinde tutuklu.







