Samanyolu Haber /Gündem / Hasta tutuklu Hüseyin Kara’nın mahkemesi var /24 Eylül 2019 13:45

Hasta tutuklu Hüseyin Kara’nın mahkemesi var

Edirne Kapalı Cezaevi'nde bulunan kimya doktoralı Hüseyin Kaya ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na mektup yazan Kara, "Çocuklarım yetim büyümesin. Ben burada ölüyorum.” diyerek yardım istedi.

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Daha önce “Çocuklarım yetim büyümesin. Ben burada ölüyorum.” diyerek tahliyesini isteyen hasta tutuklu Hüseyin Kara’nın tahliye talepleri bir çok defa reddediliyor. 

8 Mart 2019’da tutuklanıp Edirne Cezaevi'ne gönderilen Kara, Bandırma Cezaevi'nde tutuklu.

Eşi Zübeyde Kara da Konya Ereğli Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kara’nın üç çocuğuna okuma-yazma bilmeyen annesi Fidan Kara bakıyor. 

Zübeyde Kara’nın davası ise 28 Eylül 2019’da Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

GERGERLİOĞLU’NDAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Hacettepe Üniversitesi kimya bölümünden mezun olan ve aynı üniversitede doktorasını tamamlayan Hüseyin Kara, 11 Nisan 2019’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mektup yazmış ve yardım istemişti.

25 yıl önce babasını kaybeden ve yetim büyüyen Kara mektubunda, “Ömer Bey burada ölüyorum, sesimi kimseye duyuramıyorum. Üç çocuğum da yetim büyüsünler istemiyorum. Tedavimi ev ortamında yapmak istiyorum. Her türlü adli tedbirlere razıyım. Adli kontrol, ev hapsi hepsine razıyım. Ne olursunuz sesimi duyurun." diyerek yardım talep etmişti.

"BEN YETİM BÜYÜDÜM, BENİM ÜÇ YAVRUM BABASIZ BÜYÜMESİN"

Kara aynı mektupta, "Ben bu rahatsızlığımdan dolayı daha fazla hayatta kalamayacağım. Mahkememe dilekçe yazıp mazeretlerimi ilettim. Hiçbir cevabi yazı gelmedi. Benim ilk duruşmam 13.06.2019 günü yapılacak. Ben o zamana kadar hayatta kalamam. Ben ölüyorum. Son çare olarak size mektup yazayım dedim. Bu mektup sizlere ulaşır mı? bilmiyorum. Benim babam vefat etti ve yetim büyüdüm, babasızlığı çok iyi bilirim. Benim üç yavrum babasız büyümesin.” demişti.
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