Samanyolu Haber /Gündem / Hasta tutuklu öğretmen cezası bittiği halde tahliye edilmiyor /29 Mart 2021 17:36

Hasta tutuklu öğretmen cezası bittiği halde tahliye edilmiyor

İki ay önce koronavirüse yakalanan hasta tutuklu Mahmut Söylemez, cezaevinde kalması gereken süre bittiği halde tahliye edilmiyor. Söylemez ayrıca bağırsaklarındaki aşırı kanama nedeniyle doktora götürülmeyi bekliyor.

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Şanlıurfa Hilvan T2 Cezaevinde yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunan Mahmut Söylemez’in cezaevinde kalması gereken süre bu ayın başında doldu. Bylock kullandığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Söylemez’in dosyası Yargıtay’da bekletildiği için tahliye işlemi yapılmıyor.

“GAYRİ RESMİ BİR SÜREÇ YAŞANIYOR”

Bold'un özel haberine göre tutuklu bulunduğu süre içinde hipertansiyon nedeniyle defalarca acile kaldırılan Söylemez, son birkaç aydır bağırsaklarında kanama sorunuyla mücadele ediyor. Doktora gidebilmek için sıra bekleyen Söylemez, bir-iki ay önce de koronavirüse yakalandı. Hastalığı ağır bir şekilde atlatan Mahmut Söylemez’in eşi oldukça endişeli. “Artık ne yapacağımızı, nereye başvuracağımızı bilemiyoruz. Beş yıl sabrettik, bekledik, bekledik, şimdi böyle kalakaldık. İlla ölmesi ya da ölümcül bir hastalığa yakalanması mı gerekiyor” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nun 109/4 maddesine göre Yargıtay’ın cezayı onaylamadığı durumlarda, ceza infaz hakimliklerinin ve yerel mahkemelerin de mahpusu serbest bırakma yetkisi bulunuyor. Ancak birçok mahkeme bu yetkisini kullanmıyor. Hem Yargıtay’a hem de 1. derece yerel mahkemeye başvurduklarını söyleyen Mahmut Söylemez’in eşi, “Eşimin dosyası Ekim 2020’den beri Yargıtay’da incelemede. Kaç kere başvurduk. ‘Dosya hakimin önünde, yatarı bitmeden bakacağız’ dediler. Eşimin psikolojisi de artık iyi değil, kaldıramıyor. Gayri resmi bir süreç yaşanıyor. Her telefon aramasında bir gelişme var mı diyor. 1. derece yerel mahkemesine de dilekçe yazdık. Artık dilekçelere de cevap verilmiyor.” ifadelerini kullandı.

“BAĞIRSAKLARINDA AŞIRI KANAMASI OLUYOR”

Eşiyle en son geçen hafta görüştüklerini söyleyen Refia Söylemez, “Bir gece aşırı kanaması olduğunu söyledi. Gece yatarken bayılırsam diye arkadaşlarını tembihlemiş. Bunu söyleyince tedirgin oldum. İki yıl önce de biyopsi yapıldı, küçük çaplı polipler görüldü ama çok fazla rahatsızlık verdiğini söylüyor. Eşim tahliye edilmeden başına bir şey gelmesinden korkuyorum” diye konuştu.

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 24 Temmuz 2016’da tutuklanan 20 yıllık fizik öğretmeni Mahmut Söylemez en son Mardin’de kapatılan dershanelerde görev yapıyordu. Bylock kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Söylemez, cezaevinde Açıköğretim Fakültesi dış ticaret bölümünü okudu. Fizik soru bankası hazırlıyor.

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