‘Hasta tutuklu ölmesin’ diyen Gergerlioğlu’na jet soruşturma

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla öğle saatlerinde Kandıra Cezaevi önüne giderek açıklamalarda bulundu.







Cezaevlerinde yaşanan ölümlere dikkat çeken Gergerlioğlu, Tuğluk’un tahliye edilmesi çağrısı yaptı. Açıklamanın ardından Gergerlioğlu hakkında TCK 301’inci maddesi gereğince “devleti ve organlarını aşağılama”, TCK 277’nci maddesi gereğince “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” ve TCK 215’inci maddesi gereğince “suçlu ve suçluyu övme” suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.







Demans tanısı konulan ve Kocaeli Üniversitesi’nin “cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen serbest bırakılmayan eski milletvekili Aysel Tuğluk’un serbest bırakılması çağrısı yapan Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını oğlu Salih Gergerlioğlu duyurdu.





Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ” Hafızasını yitiren Aysel Tuğluk’un serbest bırakılması için az önce gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından bu twitten dolayı babam hakkında soruşturma başlatılmış. Sebep mi? “Devleti ve organlarını aşağılama”, “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs”, “suçlu ve suçluyu övme”…” ifadelerini kullandı.









