Hasta tutuklu Turgay Deniz hayatını kaybetti

Bir hasta tutuklu daha ölümüne beş kala tahliye edildikten sonra hayatını kaybetti. Ağır hasta tutuklu Turgay Deniz (39), tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nde fenalaşması üzerine kaldırıldığı Yedikule Göğüs ve Hastalıkları Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
“NORMAL ÖLÜM MÜ, CİNAYET Mİ?”
Turgay Deniz’in ölüm döşeğinde tahliye edildiğini söyleyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Ölüm döşeğinde tahliye edildi! Hasta mahpus Turgay Deniz bugün vefat etti. Sol ciğeri tamamen alınmış %80 engelli hasta mahpusu ısrarla cezaevinde tuttular. Sağ ciğerinin bir kısmı da ameliyatla alındı. Ve sonuç:Ölüm! Peki sizce bu normal bir ölüm mü, cinayet mi?” dedi.
BİR AY ÖNCE FENALAŞTI
Bitlis Mutki doğumlu olan Deniz, 2018 yılında tutuklandı. Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi’ne konulan Deniz, İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği raporda, tüberküloz hastalığı nedeniyle sol akciğerinin işlevsiz olduğu, sağ akciğerinde ise lezyon olduğu ve yaşamını tüple sürdürebileceği belirtilmesine rağmen tahliye edilmedi.
Bir yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılan Deniz, Şubat 2021’de tekrar tutuklandı. Silivri Cezaevi’ne konulan Deniz, 3 ay sonra Bandırma Cezaevi’ne sevk edildi. Deniz, ailesinin başvuruları üzerine son olarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. 12 yıldır tüp ile yaşamasına rağmen tahliye talepleri reddedilen Deniz, bir ay önce fenalaşması üzerine ailesine haber verilmeden Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANE ‘YAŞAMA ŞANSI YOK’ DEDİ
Ameliyat edilen Deniz’in sağlık durumunun kötüye gitmesiyle ailesini arayan cezaevi yönetimi, Deniz hakkında tahliye kararı verildiğini ve hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Evrensel Gazetesi’ne konuşan Deniz’in kardeşi Baver Deniz, kendilerine haber verilmeden ağabeyinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, “Hastane ‘şansı yok’ dedikten sonra cezaevinden bizi arıyorlar. ‘Turgay Deniz hastanede, tahliye ettik’ diye. Biz habersiz sevinçle hastaneye gittik, alıp eve götüreceğiz sanıyorduk, durumu ağırmış, bilmiyorduk ki.” dedi.
KESİNLEŞEN CEZASI BİLE YOKTU
Ağabeyi Deniz’in 20 yıl önce ameliyat olduğunu aktaran Baver Deniz, şunları söyledi: “Durumu biliniyordu. Kesinleşen cezası bile yoktu. 2018’de tutukladılar, sonra bırakıldı. Rahatladı içimiz biraz, tedavisini yaparız dedik. Dışarıda da rahat vermediler, tehdit ediliyordu. Ama yine de dışarıdaydı. Tutukladılar, bir de oradan oraya sürgün ettiler. Bandırma Cezaevine sürgün edilirken anneme, ‘Anne, beni bile bile ölüme gönderiyorlar’ demişti. Öyle yaptılar. Doktorlar bize dün ‘gelin son kez görün’ demişti, enfeksiyon yayılmış vücudunun her tarafına artık. Yaşatmak için çok uğraştılar ama olmadı. Turgay’ı bile bile öldürdüler abla. Bile bile…”
Turgay Deniz, hasta ve infazı yakılan tutukluların ailelerinin 5 Ocak’ta Ankara’da ziyaret ettikleri siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine verdiği dosyada, acil tahliye edilmesi gereken 38 tutuklunun arasında yer alıyordu.