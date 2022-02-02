Hasta tutuklu Turgay Deniz hayatını kaybetti

Bir hasta tutuklu daha ölümüne beş kala tahliye edildikten sonra hayatını kaybetti. Ağır hasta tutuklu Turgay Deniz (39), tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi’nde fenalaşması üzerine kaldırıldığı Yedikule Göğüs ve Hastalıkları Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.





“NORMAL ÖLÜM MÜ, CİNAYET Mİ?”

Turgay Deniz’in ölüm döşeğinde tahliye edildiğini söyleyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Ölüm döşeğinde tahliye edildi! Hasta mahpus Turgay Deniz bugün vefat etti. Sol ciğeri tamamen alınmış %80 engelli hasta mahpusu ısrarla cezaevinde tuttular. Sağ ciğerinin bir kısmı da ameliyatla alındı. Ve sonuç:Ölüm! Peki sizce bu normal bir ölüm mü, cinayet mi?” dedi.





BİR AY ÖNCE FENALAŞTI

Bitlis Mutki doğumlu olan Deniz, 2018 yılında tutuklandı. Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi’ne konulan Deniz, İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği raporda, tüberküloz hastalığı nedeniyle sol akciğerinin işlevsiz olduğu, sağ akciğerinde ise lezyon olduğu ve yaşamını tüple sürdürebileceği belirtilmesine rağmen tahliye edilmedi.





Bir yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılan Deniz, Şubat 2021’de tekrar tutuklandı. Silivri Cezaevi’ne konulan Deniz, 3 ay sonra Bandırma Cezaevi’ne sevk edildi. Deniz, ailesinin başvuruları üzerine son olarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. 12 yıldır tüp ile yaşamasına rağmen tahliye talepleri reddedilen Deniz, bir ay önce fenalaşması üzerine ailesine haber verilmeden Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



