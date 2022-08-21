Samanyolu Haber /Gündem / Hasta tutuklular AKP'nin gündemine girdi: 'Uzmanlarla istişare ediyoruz' /21 Ağustos 2022 12:24

Hasta tutuklular AKP'nin gündemine girdi: 'Uzmanlarla istişare ediyoruz'

Hasta tutuklularla ilgili ayrım olmadığını söyleyen Bakan Bozdağ, "Adli Tıp Kurumu tek başına hayatını idame ettiremeyecek raporu verirse, bu değerlendiriliyor" dedi

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta tutukluların tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Hasta olan hükümlülerle ilgili mevcut düzenlemeleri biraz daha insani ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yandaş Türkiye gazetesine konuşan Bozdağ, "Cezaevinde hasta hükümlü ve tutuklularla ilgili adli tıp kurumunun raporu, sonra da toplum güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığına ilişkin cumhuriyet savcılığının kararı gerekiyor. Şimdi pek çok kamuoyuna yansıyan konu var. Falan isim için ayrım var. Bir ayrım yok. Adli Tıp Kurumu tek başına hayatını idame ettiremeyecek raporu verirse, bu değerlendiriliyor. Biz bakanlık olarak, cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyecek kadar hasta olan hükümlülerle ilgili mevcut düzenlemeleri biraz daha insani ölçüler içinde nasıl yapabiliriz, buna bakıyoruz. Hasta hükümlülerin lehine olacak şekilde nasıl tanzim ederiz bakıyoruz. Uluslararası hukuku, diğer ülke uygulamalarını inceliyoruz. Uzmanlarla istişare ediyoruz. Tedaviyi önceleyen bir yaklaşımı esas alacağız" dedi. 

28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk'un tahliyesinin reddedilmesine avukatları tepki gösterip, "Kişiye göre hukuk işletiliyor" demişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hasta tutuklular AKP'nin gündemine girdi: 'Uzmanlarla istişare... Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

İhsan Eliaçık Erdoğan Rejimi'nin kara propagandasını tek soru ile çürüttü

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Muhabir, canlı yayında kazaya şahit oldu

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Cevheri Güven, Hablemitoğlu'nun katillerine projeksiyon tutuyor

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Akdeniz’de kaçırıldığı iddia edilen yolcu uçağına F-16’larla operasyon

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Tarım Kredi’deki 1 liralık indirimi hesap makinesiyle buldu

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi

Putin'in yeni silahı fuarda ninja kıyafeti giydi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:04:24