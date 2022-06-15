Samanyolu Haber /Gündem / Hasta tutuklular için toplanan binlerce imza bakanlığa teslim edildi /15 Haziran 2022 17:49

Hasta tutuklular için toplanan binlerce imza bakanlığa teslim edildi

Aysel Tuğluk ve Hasta Mahpuslara Özgürlük Platformu, hasta tutukluların tahliyesi için topladıkları 6 bine yakın imzayı Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

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Aysel Tuğluk ve Hasta Mahpuslara Özgürlük Platformu, hasta tutukluların tahliyesi için topladıkları imzaları Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Karşıyaka PTT önünde toplanan platform üyeleri, imzaları göndermeden önce basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Hasta mahpusların sesi, gözü, kulağıyız" yazılı pankart taşınarak, "Aysel Tuğluk onurumuzdur" ve "Hasta mahpuslara özgürlük" sloganları atıldı. 

6 BİNE YAKIN İMZA BAKANLIĞA TESLİM EDİLDİ
Platform üyesi Didar Gül, Aysel Tuğluk ve hasta tutuklular için şubat ayında başlattıkları imza kampanyasını sonlandırdıklarını belirterek,  özellikle pandemi ile birlikte hapishanelerde zulmün katlandığı, ölüm haberlerinin geldiği  bir süreçten geçildiğini söyledi. Aysel Tuğluk özelinde gelen haberler ve hapishanelerden çıkan mahpus cenazelerinin Aysel Tuğluk ve Hasta Mahpuslara Özgürlük Platformu’nun kurulmasına neden olduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti: 
 
"Dört yüz sanatçının ve siyasetçinin yanı sıra ayrıca topladığımız altı bine yakın imzayı bugün Adalet Bakanlığı’na gönderiyoruz. Elbette işimiz bitmedi. Hatta daha yeni başlıyor. İzmir'de hasta mahpusların sesini, sözünü taşımadığımız yer bırakmayacak ve özgürlük ve adaleti sağlayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bizi sosyal medyada, sokakta, vapurda, İZBAN'da, alanlarda görmeye devam edeceksiniz. Dayanışma ile özgürlüğü kazanana kadar. Tüm hasta mahpuslara özgürlük sağlanana kadar mücadeleye devam."
 
Açıklamanın ardından toplanan imzalar Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
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