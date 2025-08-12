Samanyolu Haber /Gündem / Hasta ve yaşlı bir mahpus sıcaktan beyin kanaması geçirdi /12 Ağustos 2025 21:31

Hasta ve yaşlı bir mahpus sıcaktan beyin kanaması geçirdi

Manisa’da Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde bulunan 70 yaşındaki Hüseyin Parlak’ın (70) 43 derecelik aşırı sıcak nedeniyle bayıldı ve beyin kanaması geçirdi. Alaşehir Cezaevi’nden hastaneye kaldırılan Parlak’ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Manisa’da Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında hapis cezası verilen 70 yaşındaki hasta ve yaşlı mahpus Hüseyin Parlak’ın (70) 43 derecelik aşırı sıcak nedeniyle bayıldı ve beyin kanaması geçirdi.

Alaşehir Cezaevi’nden hastaneye kaldırılan Parlak’ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.
DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Parlak’ın düşmesiyle başlayan sağlık krizi, uygun olmayan cezaevi koşullarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek olayı “cinayet” olarak nitelendirdi ve yaşlı ve hasta mahpusların neden hala cezaevinde tutulduğunu sorguladı. “Bu zulüm neden devam ettiriliyor?” sorusuyla yetkililere çağrıda bulundu.



Parlak’ın beş gündür yoğun bakımda yattığını ve durumunun kritik olduğunu Gergerlioğlu, “Manisa, Alaşehir Cezaevi’nde 70 yaşındaki hasta mahpus Hüseyin Parlak 43° sıcakta baygınlık geçirdi; düştü, beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda… Bu kaçıncı yaşlı hasta mahpus vakası? Neden bu zulüm devam ettiriliyor? Neden yaşlı hasta mahpuslar cezaevinde? Ölürse bu, cinayetten başka bir şey değil!”
