Hasta ve yaşlı haliyle hapsedilmişti: 86 yaşındaki Halil Karakoç bastonuyla tahliye edildi





Kalçası Kırık Halde 30 Gün Gözaltında Tutuldu





Hasta ve Bakıma Muhtaç Haldeyken Tutuklandı

Manisa’da, fakir öğrencilerin barınması için Hizmet Hareketi’ne bir ev bağışladığı gerekçesiyle tutuklanan ve infazını 1 Mayıs’ta tamamlayan Karakoç’un ailesi, tahliye sevincini yaşadı.Menemen R Tipi Cezaevi’nde 4 yıldır tutuklu bulunan emekli imam Halil Karakoç, infaz süresini tamamlayarak özgürlüğüne kavuştu. Bastonuna tutunarak evinin merdivenlerini çıkan Karakoç, günde 14 ilaç kullanmasına ve yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklarına rağmen cezaevinde tutuluyordu. Halil Karakoç, 1 Mayıs 2024’te denetimli serbestlik hakkı kazanmasına rağmen, keyfi bir kararla tahliye edilmemişti.Hizmet Hareketi’ne yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezası Yargıtay tarafından onanınca 6 Ocak 2021’de tutuklanan Halil Karakoç, 2023 yılında Menemen R Tipi Cezaevi’nde kalp krizi geçirmişti.Emekli maaşıyla geçinen Karakoç, Manisa’daki üç katlı evini önceki yıllarda öğrencilerin kalması için Feza Eğitim Vakfı’na bağışlamıştı. 15 Temmuz sonrası kapatılan vakıfların mallarına devlet tarafından el konulunca Karakoç, kendi evinde kiracı olarak oturmaya başladı.15 Temmuz 2016’dan 10 gün sonra gözaltına alınan Karakoç, kalçası kırık olmasına rağmen Manisa Emniyet Müdürlüğü’nde 30 gün gözaltında tutuldu. Yaklaşık 1,5 yıl Manisa T Tipi Cezaevi’nde kalan Karakoç, hapiste olduğu dönemde büyük sıkıntılar yaşadı. Cezaevine girmeden önce kalça kemiği kırık olan Karakoç, koğuşta tekrar düşünce ayağının üzerine basamaz hale geldi. Ameliyat olması gerektiği rapor edildikten sonra mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Ancak yargıtayın cezayı onaması üzerine hasta ve yaşlı olduğu halde tekrar hapse atıldı.Tahliyesinin ardından 1,5 ay Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kalan Karakoç’un kalçasına platin takıldı. Tedavisi evde devam ederken, yürüyemeyen, kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve evden çıkamayan Karakoç, 70’li yaşlardaki eşi Hatice Karakoç’un yardımıyla yaşamını sürdürüyordu. Bir çayı bile zor içebilen Karakoç’un ev ihtiyaçları aile yakınları tarafından karşılanıyordu. Karakoç; şeker, kolesterol, kalp ve mide rahatsızlıkları nedeniyle her gün 14’e yakın ilaç kullanıyordu.