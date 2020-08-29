Korona tedavisinde kahvaltı tabağı!

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar, şahsi Twitter hesabında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde kendisine verilen kahvaltının fotoğrafını paylaştı.







Sağlık çalışanlarına da aynı kahvaltının verildiğine işaret eden Avşar, "Ayrıca gece-gündüz çalışan sağlık emekçileri de muhtemelen aynı yiyecekleri yiyor. Emekçilere verilen bu kahvaltı onları ne kadar dirençli tutabilir?" dedi.





Korona tedavisi gören hastaya 5 zeytin, kibrit kutusu büyüklüğünde kaşar peyniri ve reçel verildi.





Avşar, "Sağlık Bakanlığı’nın hastaların ve sağlık çalışanlarının beslenmesine yönelik daha fazla bütçe ayırması gerekmiyor mu? Eğer yemek işleri ihale usulü şirketlere veriliyorsa o zaman bu şirketler neden yeterince denetlenmiyor?" sorularını yöneltti.

