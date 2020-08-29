Samanyolu Haber /Gündem / Korona tedavisinde kahvaltı tabağı! /29 Ağustos 2020 17:23

Korona tedavisinde kahvaltı tabağı!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören gazeteci hastanede verilen kahvaltının fotoğrafını paylaştı: "İnsanlar bu beslenmeyle mi sağlıklarına kavuşacaklar?"

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Cumhuriyet gazetesi muhabiri Seyhan Avşar, şahsi Twitter hesabında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde kendisine verilen kahvaltının fotoğrafını paylaştı. 

Sağlık çalışanlarına da aynı kahvaltının verildiğine işaret eden Avşar, "Ayrıca gece-gündüz çalışan sağlık emekçileri de muhtemelen aynı yiyecekleri yiyor. Emekçilere verilen bu kahvaltı onları ne kadar dirençli tutabilir?" dedi. 

Korona tedavisi gören hastaya 5 zeytin, kibrit kutusu büyüklüğünde kaşar peyniri ve reçel verildi.

Avşar, "Sağlık Bakanlığı’nın hastaların ve sağlık çalışanlarının beslenmesine yönelik daha fazla bütçe ayırması gerekmiyor mu? Eğer yemek işleri ihale usulü şirketlere veriliyorsa o zaman bu şirketler neden yeterince denetlenmiyor?" sorularını yöneltti.
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