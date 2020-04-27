Samanyolu Haber /Sağlık / Hastalığa dair '6 yeni belirti' daha eklendi /27 Nisan 2020 09:41

Hastalığa dair '6 yeni belirti' daha eklendi

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), Covid-19 hastalığının belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi.

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Euronews'te yer alan habere göre CDC, daha önce yalnızca üç semptomu Covid-19'un belirtisi olarak değerlendiriyordu. Bunlar ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak bildirilmişti. Ancak son dönemde artan hasta sayısı ile hastalığın belirtileri açısından yeni bulgular elde edilmeye başladı. Bunun üzerine tavsiyelerini güncelleyen merkez, semptom listesine altı yeni belirti ekledi.

Covid-19'a yakalananların, bu belirtilerin bir ya da birkaçını virüsün bulaşmasından sonraki iki ile 14 gün arasındaki bir sürede göstermesi bekleniyor.

İşte ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezince belirlenen Covid-19'un göstergesi olabilecek semptomlar:

*Ateş
*Öksürük
*Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü
*Üşüme
*Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme
*Kas ağrısı
*Baş ağrısı
*Boğaz ağrısı
*Tat ve koku alma kaybı

Semptomlar neden önemli?

Yukarıda listelenen semptomların haricinde hastalığa yakalanan ya da yakalandığından şüphelenen kişiler tarafından farklı belirtiler de rapor edilebiliyor. Bu belirtiler arasında genellikle halsizlik, iştahsızlık, burun akıntısı ve ishal sayılıyor.

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