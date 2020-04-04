Samanyolu Haber /Gündem / Hastalığı yenenler tedavi için umut oldu /04 Nisan 2020 14:25

Hastalığı yenenler tedavi için umut oldu

Korona virüsten kurtulanlar yeni tedavi metodu için umut oldu. Alman Bilim İnsanları yeni bir antiror tedavisi üzerinde çalışmaya başladı

SHABER3.COM


Almanya'da  Frankfurt Transfüzyon Tıbbı Enstitüsü'ndeki bilim adamları ağır korona hastaları için tedavi üzerinde yeni bir çalışma başlattı. 
İki haftaya kadar Korona Virüsten muzdarip olan hastalardan alınan plazmalardan üretilen antikorlar  ilaç umut oldu. İyileşen hastalarda bulunan antikorların hiç bir yerde olmadığını söyleyen bilim adamları korona hastalarını pasif olarak aşılamak istiyorlar. Bunu yapmak için, ciddi hastalar üzerinde yapılan ilk denemelerde umutlu konuşuyor 
Çin'de de denendi 
Bu yöntem virüslerle mücadele konusunda yeni değil  İyileşmiş olanlardan elde edilen kan plazmasından elde edilen antikor tedavisi diğer salgınlarda da kullanılmıştı.
Son yıllarda Ebola ve SARS ile İspanyol gribi ile bu tür girişimlerde bulunuldu. Covid 19 için kritik hastalar için yöntemle yapılan ilk başarılı tedavi girişimleri yine  Çin'de denenmişti . 
Frankfurt bilim adamları bu nedenle mümkün olan en kısa sürede randomize bir çalışma başlatmak istiyorlar.Frankfurt bilim insanları "Tedavinin gerçekten insan hayatını kurtarıp kurtarmayacağını ve hastalığın seyrinin daha kolay olup olmadığını kontrol etmek istiyoruz" diyor. Ancak bu yönetim gerekli onayları alması için gerekli prosüdürün uzayıp gitmesi konusunda endişe duyuyor .Tedavi için onay alınmasının aylar hatta yıllar alabileceğini düşünen Bilim İnsanları  "Federal makamlardan çok destek alıyoruz ve çalışma protokolünü hemen tartışabildik" diyor.
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