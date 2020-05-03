Samanyolu Haber /Dünya / Rekor: Hastalık Rusya'da resmen patladı /03 Mayıs 2020 12:28

Rekor: Hastalık Rusya'da resmen patladı

Rusya’da son bir gün içinde 10 bini aşkın yeni koronavirüs vakası saptandı. Bu, ülkede bir gün içinde tespit edilmiş en yüksek tanı sayısı.

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Rusya’da yeni tip koronavirüsün yayılımıyla mücadele için kurulan merkezden yapılan açıklamaya göre ülkede son bir gün içinde 10.633 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylelikle ülkede bugüne dek Kovid-19 tanısı konmuş kişilerin sayısı 134.687 oldu.

Son bir gün içinde koronavirüsün neden olduğu ölümlerin sayısı 58 olarak açıklanırken, pandeminin başından beri hayatını kaybedenlerin sayısının 1.280 olduğu biliniyor.

Bunun yanında, son bir gün içinde 1.626 kişinin yeni koronavirüsü yenip iyileştiği belirtildi. Yeni koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığına yakalanıp iyileşenlerin toplam sayısı ise 16.639.

Rusya’da son günlerde yeni koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin oranının azaldığı gözlemleniyor. Ancak ülkede halen salgının en yüksek seviyesine erişmediği belirtiliyor.
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