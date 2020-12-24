Hastalık son 2 aydır çok daha agresif!

Dünya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile boğuşuyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor." dedi.





Prof. Tükek, şahsi Twitter hesabında yoğun bakımda yatan hastaların vaziyetini "çok ağır" diye nitelendirdi.





ÖLÜM ORANLARI DA YÜKSELİYOR





Tükek, şu ifadeleri kullandı: "Bu dönem yoğun bakımda yatan hastalar çok ağır. Özellikle son 2 aydır hastalık daha agresif seyrediyor. Akciğerler bir türlü normale dönmüyor. Ölüm oranları da ona paralel yükseliyor. Virüsün RNA dizilimini çok daha fazla merak ediyorum."

Sağlık Bakanlığı'nın tartışmalı vak'a raporlarına göre Türkiye'de mart ayından beri 2 milyon 82 bin 610 vak'a görüldü, 18 bin 861 kişi hayatını kaybetti. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 901.