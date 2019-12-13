Samanyolu Haber /Gündem / Hastalık sonrası Demirtaş’tan ilk fotoğraf /13 Aralık 2019 21:11

Hastalık sonrası Demirtaş’tan ilk fotoğraf

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçirdiği rahatsızlık sonrası çekildiği ilk fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafı paylaşan Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, “Selahattin’i her şeye rağmen iyi gördüm” dedi.

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Edirne Cezaevi’nde tutulan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, eşiyle birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırılan eşi Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün görüş günümüzdü. Selahattin’i her şeye rağmen iyi gördüm. Moralliydi, güçlüydü. Tetkikleri devam ediyor. Herkese selamı vardı. Dualarımız onunla” dedi.


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