Hastane hastane dolaştırılan kanserli mahkum Ayşe Özdoğan yeniden cezaevinde

BİLGİ VERMEK İSTEMEDİLER





BOLD'ungöre, Denizli’de 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan, Yargıtay’ın 9 yıl 4 ay hapis cezasını onamasının ardından yeniden cezaevine girdi.Özdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle cezaevi koşullarına daha fazla dayanamadığı ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.Kız kardeşiyle görüşmek için Denizli T Tipi Cezaevi’ne giden Emine Erdem, kendisinin de avukatın da görüşemediğini söyledi. Cumartesi ve Pazar günü kardeşinin Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldüğünü belirten Erdem, “Bugün de Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmış. Bu durumdan emeği geçen herkes sorumlu” dedi.Gelişmeleri skandal olarak tanımlayan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “‘Ayşe Özdoğan hastanede’ dendi. Denizli devlet hastanesini aradım, bilgi vermek istemediler, sonunda gün içinde polikliniğe getirilip götürüldüğünü öğrendim. Kanser hastası en az 3 hastane dolaşmış şu ana kadar ve şimdi nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum” dedi.Kısa bir süre sonra Adalet Bakanlığı’nı da etiketleyerek yeni bir paylaşım yapan Gergerlioğlu, “Ayşe Özdoğan şu an Denizli cezaevinde. Sonunda net bilgiyi aldım. Tedavisi için yine hastane sevkleri olacak. Burası Türkiye! İnsanı önce sıkıntıya sokup sonra süründürürler.!!! Umarım bu süreçte daha fazla işkence çekmez..” ifadelerini kullandı.