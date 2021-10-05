Samanyolu Haber /Gündem / Hastane hastane dolaştırılan kanserli mahkum Ayşe Özdoğan yeniden cezaevinde /05 Ekim 2021 09:17

Hastane hastane dolaştırılan kanserli mahkum Ayşe Özdoğan yeniden cezaevinde

Yargıtay’ın 9 yıl 4 ay hapis cezası onadığı 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan’ı görmeye giden kız kardeşi Emine Erdem, kardeşinin hastane hastane dolaştırıldığı söyledi.

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BOLD'un haberine göre, Denizli’de 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan, Yargıtay’ın 9 yıl 4 ay hapis cezasını onamasının ardından yeniden cezaevine girdi.

Özdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle cezaevi koşullarına daha fazla dayanamadığı ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Kız kardeşiyle görüşmek için Denizli T Tipi Cezaevi’ne giden Emine Erdem, kendisinin de avukatın da görüşemediğini söyledi. Cumartesi ve Pazar günü kardeşinin Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldüğünü belirten Erdem, “Bugün de Denizli Devlet Hastanesine kaldırılmış. Bu durumdan emeği geçen herkes sorumlu” dedi.

BİLGİ VERMEK İSTEMEDİLER

Gelişmeleri skandal olarak tanımlayan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “‘Ayşe Özdoğan hastanede’ dendi. Denizli devlet hastanesini aradım, bilgi vermek istemediler, sonunda gün içinde polikliniğe getirilip götürüldüğünü öğrendim. Kanser hastası en az 3 hastane dolaşmış şu ana kadar ve şimdi nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum” dedi.

Kısa bir süre sonra Adalet Bakanlığı’nı da etiketleyerek yeni bir paylaşım yapan Gergerlioğlu, “Ayşe Özdoğan şu an Denizli cezaevinde. Sonunda net bilgiyi aldım. Tedavisi için yine hastane sevkleri olacak. Burası Türkiye! İnsanı önce sıkıntıya sokup sonra süründürürler.!!! Umarım bu süreçte daha fazla işkence çekmez..” ifadelerini kullandı.



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