Samanyolu Haber /Gündem / Hastane inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı /14 Ağustos 2024 09:15

Hastane inşaatında göçük: 15 işçi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü. Olayda 15 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sakarya Valiliği, konuyla ilgili açıklamada bulunarak, İşçilerin hafif yaralandığı ve tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

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Sakarya'da inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanının çökmesi neticesinde 15 işçi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde inşası devam eden bin yataklı şehir hastanesinde görevli işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavan çöktü.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Meydana gelen olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda 15 işçi hafif şekilde yaralanırken hususa ilişkin Sakarya Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, “Korucuk'ta yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı prefabrik binanın tavanındaki metal parçanın çökmesi neticesinde 15 vatandaşımız hafif yaralanmış ve tedbir gayesiyle hastaneye sevkleri yapılmıştır. Yaralılarımızdan 2 vatandaşımız hariç diğerlerinin tedavileri ayakta devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.
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