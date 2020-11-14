Hastane magandaları yine saldırdı!

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı.





Sağlıkçılar, tıbbi cihazlarla kapının önüne barikat kurarak kendilerini korudu. 5 kişi gözaltına alındı.







Sağlık çalışanları, 13 Kasım Cuma akşamı hasta yakınlarının saldırısına maruz kaldı. Sağlıkçılar, kapıları tutarak ve tıbbi cihazlarla barikat yaparak kendilerini korumaya çalıştı.





SENDİKADAN KINAMA MESAJI





Skandal görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), "Saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.





Eylül ayında da yine aynı görüntüler yaşanmıştı. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.



