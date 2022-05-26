Samanyolu Haber /Dünya / Hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti /26 Mayıs 2022 09:46

Hastanede çıkan yangında 11 bebek hayatını kaybetti

Senegal'de bir hastanede çıkan yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi. Olaya ilişkin itfaiye veya bölge yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

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Reuters'da yer alan habere göre; Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, bugün yaptığı açıklamada, başkent Dakar'ın yaklaşık 120 kilometre doğusundaki Tivaouane kasabasında bulunan bir bölge hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangında 11 bebeğin öldüğünü duyurdu.

Başkan Sall, "Tivaouane'deki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin neonatoloji bölümünde çıkan yangında 11 yeni doğan bebeğin ölümünü acı ve şaşkınlıkla öğrendim. Annelerine ve ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum” dedi.

Olaya ilişkin itfaiye veya bölge yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
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