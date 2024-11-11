Hastanede dehşet: CHP İl Başkanı Doktor Gökhan Şenyürek saldırıya uğradı

A.A.K'nin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Şenyürek, durum polise bildirildi. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına aldı. Öte yandan Şenyürek'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





Giresun'da özel bir hastanede sünnet edilen çocuk, operasyonun ardından yataklı servise götürüldü. Ardından çocuğun babası A.A.K. ile CHP Giresun İl Başkanı da olan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, konuya ilişkin müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirterek, "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.