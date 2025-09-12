Hastanede ikiz bebek skandılı: Biri doğdu biri kayıp!

Nusaybin Devlet Hastanesi’nde 5 Eylül 2025 tarihinde doğum yapan Yüksek Başak, iddiaya göre, gebelik süresi boyunca farklı hekimler tarafından muayene edildi.





Halktv'de yer alan habere göre yapılan kontrollerde ikiz bebeğe hamile olduğu bilgisini aldıklarını söyleyen baba Mehmet Başak, ''Eşimin muayenesinde doktorlar bize defalarca ikiz bebek olduğunu söylediler.





Son güne kadar bu bilgi bize aktarıldı. Ancak doğumdan sonra yalnızca bir bebek verildi'' dedi.





Doğumun yapıldığı gün yaşananları anlatan Başak, ameliyat sonrası doktorların önce kendisine erkek bebek müjdesi verdiğini, ardından kız bebek teslim ettiklerini öne sürdü.





ANNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Başak, ''Doktor önce 'erkek bebek' dedi. Sonra içeriye girip kapıları kapattılar ve daha sonra bana kız çocuğu verdiler. Evrakı imzalamadım. Çünkü bize sürekli ikiz bebek olduğu söylenmişti. Hem polise suç duyurusunda bulundum hem de Sağlık Bakanlığı’nın 184 numaralı hattını arayarak şikayetimi yaptım.





"BEBEĞİN ORTADAN KAYBOLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Doktorların ve hemşirelerin ifadeleri birbiriyle çelişkiliydi. Bir bebeğin ortadan kaybolduğunu düşünüyorum'' dedi.





Şikayet üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi. Nusaybin Devlet Hastanesi yönetimi ise "konuya ilişkin açıklama yapma izinlerinin olmadığını" ifade etti.