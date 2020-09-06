Hastanede sağlık emekçileri için skandal karar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaklaşık 30 bin sağlık emekçisinin Covid-19’a yakalandığını açıklamasına ve en az 78 sağlıkçının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen Sivas Numune Hastanesi yönetimi bir skandala imza attı.





Hastane, sağlık çalışanlarına bir mesaj göndererek ‘Covid-19 testi pozitif olan sağlıkçıların işbaşı yapmasını’ istedi. Hastane yönetiminden gönderilen mesajda, “21 günün sonunda halen test sonuçları ‘negatife’ dönmeyen personellerimiz maske vb. koruyucu ekipmanlarıyla işbaşı yapacaktır.





Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu önemli rica olunur” ifadelerine yer verildi.





KİMSEYE ZORLA ‘ÇALIŞIN’ DEMİYORUZ

Sivas Numune Hastanesi’nin Başhekimi Kenan Kaygusuz ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Biz bu mesajı Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine dayanarak yazdık. Biz kimseye gelin zorla çalışın demiyoruz” ifadelerini kullansa da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “Covid-19 saptanan sağlık çalışanlarının PCR testinin negatif olduğu takdirde işe dönebileceğini” belirtiyor.





BU UYGULAMA ÇOK TEHLİKELİ VE YANLIŞ

“Sağlık hizmeti sunması gereken sağlık çalışanlarını hastalığın kaynağı haline getiren bu uygulama çok tehlikeli ve de yanlıştır” diyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Sekreteri Pınar İçel ise skandal karara ilişkin şunları söyledi:





“Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Rehberi Algoritması’nın ‘Sağlık Çalışanının İzolasyonunun Sonlandırılması’ başlıklı kısmında semptom başlangıcı takip eden en erken 3 gün ve sonrasında olmak kaydıyla en az 24 saat arayla alınan iki testin negatif olması şartı aranır. Sonrasında işe dönebilir dense de uygulama bu şekilde değildir.





Uygulamada sağlık çalışanlarının test sonucu pozitif olmaya devam etse bile kimi yerlerde 14, kimi yerlerde ise 21 gün sonra işe başlatıldıkları bilinmekte. Yine sağlık çalışanına duyulan ihtiyaçtan kaynaklı PCR testi pozitifliği devam edenler çalıştırıldığı gibi 60 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunan, gebeliğin ilk 24 haftasındaki sağlık çalışanları da çalıştırılmakta.”