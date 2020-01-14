Hastanede skandal olay

Muş’un Malazgirt ilçesinde skandal bir olay yaşandı.5 yaşındaki hidrosefali hastası Asmin, sabaha karşı havale geçirdiği için Malazgirt Devlet Hastanesi’ne getirildi.Fox TV’de yer alan habere göre, O gün nöbetçi olan doktorun görev başında değil de evinde olması nedeniyle küçük Asmin’e müdahale etmemesi, pratisyen hekimlere WhatsApp üzerinden talimat verdirerek hastayı tedavi ettirmeye çalışması çocuğun ölümüne neden oldu.







DOKTOR SAATLER SONRA GELDİ AMA…





Sabah saat 4:30’da hastaneye getirilen Asmin’e doktor saat 9’da baktı ve aileden tomografi istedi. Hastanede gerekli teçhizatın bulunmaması nedeniyle, minik Asmin Bulanık’a sevk edildi. Aile Asmin’i hemen Bulanık’a götürüp tomografi çektirdi. Malazgirt’e dönen aile bu sefer de tomografi sonucunu beklemek zorunda kaldı.





İlk geçirdiği havalede beyin damarlarının patladığı tespit edilen Asmin’e müdahale yapılmaması hayatına neden oldu. Hastane koridorlarında saatlerce bekleyen küçük kız annesinin kollarında yeniden fenalaştı.Durumun ciddiyetinin anlaşılmasının ardından ise Asmin, Batman’da özel bir hastaneye sevk edildi.





Ancak ambulansın 5 yaşındaki Asmin’i Tatvan Devlet Hsatanesi’ne götürdüğü öğrenildi. Burada yapılan 2 saatlik kalp masajına rağmen küçük çocuk hayata tutunamadı.





DEVLET CENAZE ARACI VERMEDİ MİNİK BEDENİ TAKSİ BAGAJINDA GELDİ…





Bir başka skandal da Asmin’in ölümünün ardından yaşandı.Yaslı aileye hastane cenaze aracı vermedi. Cenaze aracının kilometre başına ücretlendirileceğini öğrenen baba “Yıkama ile birlikte bin 800 TL civarında para istediler” dedi.





Maddi durumu yeterli olmayan aile ise bu ücreti karşılayamayacağını belirterek, 600 TL’ye tuttuğu taksinin bagajına küçük kızının cansız bedenini koyarak memleketine döndü.





DOKTORLAR ORTADA YOK!





Öte yandan yaşanan skandala ilişkin yapılan soruşturmada olaya karışan doktorların yerleri tespit edilemediği için ifadelerinin alınamadığı ortaya çıktı.Minik Asmin’in hayatına neden olan olayda, kesin otopsi raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen dosya ise gelmek bilmedi. İlk müdahaleyi yapan doktorlar bulunamadığı için ifadelerinin alınamadığı gerekçe gösterildi.Acılı aile ise doğum gününde kaybettikleri küçük kızları için bir buçuk senedir adalet arıyor.