Samanyolu Haber /Gündem / Hastanede skandal olay /14 Ocak 2020 21:04

Hastanede skandal olay

Muş’un Malazgirt ilçesinde hidrosefali hastası 5 yaşındaki Asmin, nöbetçi doktorun görev yerinde olmaması ve ihmal nedeniyle saatlerce bekletildiği hastane koridorunda annesinin kucağında can verdi.

SHABER3.COM

Muş’un Malazgirt ilçesinde skandal bir olay yaşandı.5 yaşındaki hidrosefali hastası Asmin, sabaha karşı havale geçirdiği için Malazgirt Devlet Hastanesi’ne getirildi.Fox TV’de yer alan habere göre, O gün nöbetçi olan doktorun görev başında değil de evinde olması nedeniyle küçük Asmin’e müdahale etmemesi, pratisyen hekimlere WhatsApp üzerinden talimat verdirerek hastayı tedavi ettirmeye çalışması çocuğun ölümüne neden oldu.

DOKTOR SAATLER SONRA GELDİ AMA…

Sabah saat 4:30’da hastaneye getirilen Asmin’e doktor saat 9’da baktı ve aileden tomografi istedi. Hastanede gerekli teçhizatın bulunmaması nedeniyle, minik Asmin Bulanık’a sevk edildi. Aile Asmin’i hemen Bulanık’a götürüp tomografi çektirdi. Malazgirt’e dönen aile bu sefer de tomografi sonucunu beklemek zorunda kaldı.

İlk geçirdiği havalede beyin damarlarının patladığı tespit edilen Asmin’e müdahale yapılmaması hayatına neden oldu. Hastane koridorlarında saatlerce bekleyen küçük kız annesinin kollarında yeniden fenalaştı.Durumun ciddiyetinin anlaşılmasının ardından ise Asmin, Batman’da özel bir hastaneye sevk edildi. 

Ancak ambulansın 5 yaşındaki Asmin’i Tatvan Devlet Hsatanesi’ne götürdüğü öğrenildi. Burada yapılan 2 saatlik kalp masajına rağmen küçük çocuk hayata tutunamadı.

DEVLET CENAZE ARACI VERMEDİ MİNİK BEDENİ TAKSİ BAGAJINDA GELDİ…

Bir başka skandal da Asmin’in ölümünün ardından yaşandı.Yaslı aileye hastane cenaze aracı vermedi. Cenaze aracının kilometre başına ücretlendirileceğini öğrenen baba “Yıkama ile birlikte bin 800 TL civarında para istediler” dedi.

Maddi durumu yeterli olmayan aile ise bu ücreti karşılayamayacağını belirterek, 600 TL’ye tuttuğu taksinin bagajına küçük kızının cansız bedenini koyarak memleketine döndü.

DOKTORLAR ORTADA YOK!

Öte yandan yaşanan skandala ilişkin yapılan soruşturmada olaya karışan doktorların yerleri tespit edilemediği için ifadelerinin alınamadığı ortaya çıktı.Minik Asmin’in hayatına neden olan olayda, kesin otopsi raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen dosya ise gelmek bilmedi. İlk müdahaleyi yapan doktorlar bulunamadığı için ifadelerinin alınamadığı gerekçe gösterildi.Acılı aile ise doğum gününde kaybettikleri küçük kızları için bir buçuk senedir adalet arıyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hastanede skandal olay Sonraki Haber >>

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:09:30