Samanyolu Haber /Gündem / Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Şengül'den son haber /30 Nisan 2021 21:40

Hastanede tedavisi süren Mehmet Ali Şengül'den son haber

Hizmet Hareketi'nin ileri gelenlerinden olan, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül Hocamızın hastanede Corona tedavisi devam ediyor.

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3 hafta önce COVID-19 virüsüne yakalanan ve Almanya'nın Hessen eyaletindeki bir devlet hastanesinde tedavi altında bulunan Mehmet Ali Şengül Hoca'nın, yakınları aracılığıyla alınan bilgiye göre sağlık durumu daha iyiye gidiyor.

"Uyutularak makineye bağlı oksijen verilmesi" süreciyle devam eden tedavide Cuma günü itibariyle doktorları dışardan verilen oksijeni bir miktar daha azaltmaya karar verdi. Doktorlar, bundan sonraki süreçte verilen uyku ilaçlarının da yavaş yavaş azaltılarak uyandırma safhasına geçilmesini uygun gördüler. 

76 yaşındaki Mehmet Ali Şengül'ün sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yine Samanyoluhaber.com'dan takip edebilirsiniz.
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