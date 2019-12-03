Hastaneden Demirtaş açıklaması

Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın acil olarak kaldırıldığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden, Demirtaş’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.





HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi’nde rahatsızlanarak bilincinin kapandığı bildirilmişti. Bir haftadan fazla bir zamandır rahatsız olduğu ve hastaneye sevkinin yapılmadığı öğrenilen Demirtaş, cezaevine çağrılan ambulansla Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.





HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ





Demirtaş’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği, “Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda kardiyoloji, nöroloji, gastroenteroloji ve göğüs hastalıkları anabilim dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta, poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir.” dedi.