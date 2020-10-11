Samanyolu Haber /Gündem / Hastaneden kaçmaya çalışan korona hastası düşüp ağır yaralandı /11 Ekim 2020 11:35

Hastaneden kaçmaya çalışan korona hastası düşüp ağır yaralandı

Erzincan'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçmak isterken 10 metre yükseklikteki balkondan düşen kişi ağır yaralandı.

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Erzincan'da bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan 40 yaşındaki Erkan A., durumunun ağırlaşması üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tedavisi sürerken hastaneden izinsiz ayrılmak isteyen Erkan A. sağlık personeli tarafından uyarılmasına rağmen ısrarını sürdürdü. Bunun üzerine hastane personeli tarafından beyaz kod alarmı verilerek yardım istendi.

Paniğe kapılan Erkan A. sensörlü cam kapıyı kırıp 10 metre yükseklikteki balkondan düştü. Ağır yaralanan Erkan A. sağlık görevlileri tarafından acil servise alındı. Polis, hastanede inceleme başlattı.
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