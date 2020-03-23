Samanyolu Haber /Gündem / Hastaneden ‘Korona’ karantinası yüzünden kaçan 2 kişi yakalandı! /23 Mart 2020 11:53

Hastaneden ‘Korona’ karantinası yüzünden kaçan 2 kişi yakalandı!

Ankara’da koronavirüs karantinasından kaçan bir kişi evinde yakalanıp yeniden karantinaya alınırken İstanbul Taksim’de hastaneden kaçan bir kadın, polis ekiplerince yakalandı.

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Ankara’da koronavirüs karantinasından kaçan bir kişi evinde yakalanıp yeniden karantinaya alınırken İstanbul Taksim’de hastaneden kaçan bir kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara’da zatürre şikayetiyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden erkek şahıs, doktorlar tarafından koronavirüsü şüphesiyle karantinaya alınmak istenince hastaneden kaçıp kayıplara karıştı. Doktorların durumu polise bildirmesi üzerine kaçak kişi İnönü Mahallesi’ndeki evinde bulundu.Sağlık ekipleri şahsı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne getirerek yeniden karantinaya aldı.


 
HASTANEDEN KAÇAN KADIN AMBULANSLA TEKRAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Taksim İlkyardım Hastanesi’nde karantina altında olduğu öne sürülen bir kadın ise hastaneden kaçtı. Polisler kaçan kadını Taksim’de yakalayıp ambulans gelene kadar etrafını sardı. Koronavirüs şüphesi taşıyan kadın yeniden ambulansla hastaneye götürüldü.
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