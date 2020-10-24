Hastaneden koronavirüse yakalanan İmamoğlu'na ilişkin açıklama

Amerikan Hastanesi Kovid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.





Hastaneden yapılan yazılı açıklamada İmamoğlu'nun dün saat 22.00'de üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile hastaneye başvurduğu belirtilerek, şunlar söylendi:"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 23 Ekim 2020 tarihinde saat 22:00' da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur.Yapılan incelemede COVID-19 testi pozitif bulunmuştur. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedavi edilmektedir."