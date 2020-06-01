Samanyolu Haber /Gündem / Hastaneler normal muayenelere açılıyor /01 Haziran 2020 10:08

Hastaneler normal muayenelere açılıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs pandemisinde hastanelerde 'normale dönüş' planı hazırladı. Poliklinik hizmetleri sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak tekrar başlıyor. Salgının ilk günlerinde ertelenen cerrahi operasyonlar kademeli olarak yapılmaya başlanacak.

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde aldığı önlemler çerçevesinde hastanelerde ara verilen poliklinik yani muayene işlemlerine geri dönüş için bir plan hazırladı. Bu doğrultuda ertelenen cerrahi operasyonlar da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği takvim çerçevesinde kademeli olarak yapılmaya başlanacak.

Bakanlığın hazırladığı normalleşme planında, "Covid-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile, virüse özgün etkili bir tedavi ve/veya aşı bulunana kadar risk devam etmektedir. Pandeminin kontrol edildiği bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Ancak salgın eğrisinin düzleşmesi, toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha uzun bir süreye yayar. Bu nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak diğer sağlık hizmetlerinin de başlaması kaçınılmazdır. Bu durum Covid-19 olan ve olmayan hastalara aynı sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı. 

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar ise şu şekilde aktarıldı:

- Covid-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesini sağlamak, 

- Covid-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneleri güvenli halde tutmak, 

- Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak,

- Tüm hastalara erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmasını sağlamak ve

- Personeli ve sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlemektir. 

-Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde kişisel korunma önlemlerine dikkat edilmelidir. Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim ve kişiler; Covid-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar.

Sağlık Bakanlığı'nın planında hastanelere önlem önerilerine de yer verildi.
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