Samanyolu Haber /Gündem / "Hastaneler sektörden malzeme dileniyor" /12 Eylül 2020 10:15

"Hastaneler sektörden malzeme dileniyor"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 30 aylık vadeyi bulan borçların ödenmemesi nedeniyle ekonomik krize giren tıbbi cihaz sektörünün bazı illerde ürün tedariğini durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.

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T24'te yer alan haberde Mersin Şehir Hastanesi'nin firmalara 'iş ahlakı ve etiği gereği hassasiyet gösterin' diyerek yazdığı yazıyı Emir, "Hastane yönetimi, sektörden adeta malzeme dileniyor. Devleti bu kadar aciz duruma düşürdüler" dedi.

Bazı illerde tedarik zinciri durdu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tıbbi malzeme tedariğinde sıkıntı yaşayan Mersin Şehir Hastanesi'nin firmalara yazdığı yazıyı T24'le paylaşarak, 30 ay vadeyi bulan borçların ödenmemesi nedeniyle ekonomik krize giren tıbbi cihaz sektörünün bazı illerde ürün tedariğini durdurmak zorunda kaldığını duyurdu. Başta Mersin olmak üzere Isparta, Hatay ve Adana illerinde hastanelerin ürün tedarik edemez hale geldiğini belirten Emir, şunları söyledi:

"İktidar beş müteahhitle meşgul"

"Kamu hastanelerinden 14 ay, üniversite hastanelerinden de 30 ay vadeyi aşan alacağı bulunan tıbbi cihaz sektörü, ekonomik kriz içine itiliyor ve yeni ürün üretemez hale getiriliyor. Alacaklarını tahsil edemedikleri için birçok üretici ve firma batma noktasına geldi ve artık yeni ürün tedarik edemez duruma düştü. İktidarı haftalardır 'hastaneler bir enjektör, bir gazlı bez dahi alamayacak duruma düşecek' diye uyarıyorum. Ama iktidar, tüm kaynakları 5 müteahhite akıtmakla meşgul. Sağlık sistemi, hastaneler, vatandaşlar, üreticiler umurunda değil.

"İşler daha kötüye gitmeden uyarıyorum"

Başhekim, firmalara 'iş ahlakı' ve 'etik' diyerek adeta 'malzeme verin' diye yalvarıyor. Devleti bu kadar aciz duruma düşürdüler. Sağlık Bakanını, Hazine ve Maliye Bakanı'nı işler daha da kötüye gitmeden, ameliyatların yapılamayacağı bir duruma gelmeden önlem almaya çağırıyorum."

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Bahar Aydınlı imzasıyla firmalara gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Hastanemiz tarafından doğrudan temin usulüyle yapılan hasta bazlı malzeme alımlarında kurumumuzun sağlık hizmeti sunan bir kurum olması ve bu hizmetin de devamlılık arz ettiği hatırlatılarak hasta mağduriyeti yaşanmaması için hayati öneme haiz olan tıbbi sarf malzemelerin ivedilikle temini konusunda iş ahlakı ve etiği gereği hassasiyet ve özen göstermeniz hususunda gereğini rica ederim."

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