Hastanelere acil durumlar dışında başvurular yasaklanmalı mı?

Türkiye'de Korona virüs vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken sağlık çalışanları büyük bir risk ile karşı karşıya .

Hastanelerin koronavirüs vakaları için yetersiz olduğu tartışma konusu. Gündemde olan konulardan biri de hastanelere acil durumlar dışında başvuruların yasaklanması.





MetroPOLL Araştırma "Türkiye'nin Nabzı Mart 2020" anketini bu konuya ayırdı. MetroPOLL, katılımcılara "Hastanelere acil durumlar dışında başvurular yasaklanmalı" şeklindeki görüşe katılıyor musunuz? sorusunu yöneltti.











