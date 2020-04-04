Samanyolu Haber /Gündem / Hastanelere acil durumlar dışında başvurular yasaklanmalı mı? /04 Nisan 2020 11:00

Hastanelere acil durumlar dışında başvurular yasaklanmalı mı?

MetroPOLL'ün son anketi: Hastanelere acil durumlar dışında başvurular yasaklanmalı mı?

SHABER3.COM

Türkiye'de Korona virüs vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken sağlık çalışanları büyük bir risk ile karşı karşıya . 
Hastanelerin koronavirüs vakaları için yetersiz olduğu tartışma konusu. Gündemde olan konulardan biri de hastanelere acil durumlar dışında başvuruların yasaklanması. 

MetroPOLL Araştırma "Türkiye'nin Nabzı Mart 2020" anketini bu konuya ayırdı. MetroPOLL, katılımcılara "Hastanelere acil durumlar dışında başvurular yasaklanmalı" şeklindeki görüşe katılıyor musunuz? sorusunu yöneltti. 



Katılımcıların yüzde 85.5 "katılıyorum" yanıtını verdi, yüzde 12.9 "katılmıyorum" dedi. 

Dünyada vaka ve ölüm rakamlarında yükselme devam ederken, Türkiye'de 2 Nisan'da açıklanan son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 356 oldu. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. Bakan Koca, son 24 saatte  79 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 2 bin 456 kişiye daha korona tanısı konulduğunu duyurmuştu. 

Bakan Koca daha önceki açıklamasında İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Kocaeli en fazla vakanın bulunduğu beş il olduğunu duyurmuştu. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'inin 60 yaş üzeri olduğu, yüzde 69'unun ise yüksek tansiyon hastası olduğu belirtmişti. Koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısı ise 601 olarak açıklanmıştı. 
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