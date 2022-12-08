Samanyolu Haber /Gündem / Hastane ‘fişleme' listesini yanlışlıkla gazetelere mail attı /08 Aralık 2022 11:58

Hastane ‘fişleme' listesini yanlışlıkla gazetelere mail attı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin basın sorumlusu, eski AKP İl Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Hüseyin Karagöz, hastane çalışanlarıyla ilgili hazırlanan fişleme raporunu yanlışlıkla yerel gazete ve sitelere mail attı.

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Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şef yardımcısı ve basın sorumlusu olarak çalışan eski AKP Karaman Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Hüseyin Karagöz bir skandala imza attı.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Hüseyin Karagöz, 11 hastane çalışanın isimleri ve haklarında hazırlanan raporu kentteki yerel gazetelerin maillerine gönderdi.

Karagöz, kısa süre sonra gazete ve sitelerin mailine bir düzeltme maili daha göndererek, ilk mailin yanlış atıldığını ve dosyanın açılmamasını bildiren not bıraktı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLACAK

Olayın ortaya çıkmasının ardından Karagöz hakkında soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. Karagöz’ün kendilerini fişlediğini ifade eden 9 çalışan, Karagöz hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.
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