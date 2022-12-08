Hastane ‘fişleme' listesini yanlışlıkla gazetelere mail attı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şef yardımcısı ve basın sorumlusu olarak çalışan eski AKP Karaman Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Hüseyin Karagöz bir skandala imza attı.



Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Hüseyin Karagöz, 11 hastane çalışanın isimleri ve haklarında hazırlanan raporu kentteki yerel gazetelerin maillerine gönderdi.



Karagöz, kısa süre sonra gazete ve sitelerin mailine bir düzeltme maili daha göndererek, ilk mailin yanlış atıldığını ve dosyanın açılmamasını bildiren not bıraktı.



SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ OLACAK



Olayın ortaya çıkmasının ardından Karagöz hakkında soruşturma başlatıldı ve açığa alındı. Karagöz’ün kendilerini fişlediğini ifade eden 9 çalışan, Karagöz hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.