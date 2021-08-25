Hastanenin yalanını görüntüler ortaya çıkardı: Hamile kadın böyle ölüme gönderildi

Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre dokuz aylık hamileyken Kovid-19 teşhisi konulan ve kovid gerekçesiyle hastaneye kabul edilmediği için hayatını kaybeden Dönüş Kılınç’ın, Pendik Medipol Hastanesi’nde kapıdan çevrildiğini kanıtlayan görüntüler ortaya çıktı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastaneleri’nin Pendik şubesi, Dönüş Kılınç’ın vefatından sonra bir açıklama yapmış ve ‘hastanın, hastanemize fiziki herhangi bir başvurusu olmamıştır, kapıdan içeri alınmaması şeklinde bir olay asla yaşanmamıştır’ ifadelerini kullanmıştı. Eşini kaybeden Ramazan Kılınç’ı da ‘hastaneyi karalamak ve kamuoyunu yanıltmakla’ suçlamıştı.





ACİL KAPISINDAN GİRİP, 10 DAKİKA İÇERİDE KALIYORLAR





Pendik Medipol Hastanesi’ne dava açan Ramazan Kılınç, sancılı eşinin hastane kapısından çevrildiğini kanıtlayan görüntülerle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bold Medya’nın ulaştığı görüntüler 3 Kasım 2020 gecesine ait. Özel araçlarıyla hastanenin acil kapısından 01.10’da giriş yapan Ramazan ve Dönüş Kılınç, biri kadın iki görevliyle 10 dakika konuşuyorlar.





El kol hareketleriyle durumunu izah etmeye çalışan Dönüş Kılınç ve eşi, sonuç alamayınca 01.19’da hastaneden ayrılıyor. Görüntülerde Dönüş Kılınç’ın sancıların etkisiyle yürümekte zorlandığı ve eşinin koluna girdiği görülüyor.





KOVİDLİ HASTALARLA İLGİLİ DÜZENLEME





Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Kovid-19 negatif belgesi olmadan acil servise ya da polikliniklere hasta kabul edilip edilmediğine dair bir düzenleme olup olmadığını sordu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, savcılığa verdiği cevapta Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir düzenlemesi olmadığını söyledi.





NE OLMUŞTU?





İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki Dönüş Kılınç, 38 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı ve 9 ay boyunca hamileliğini takip eden Pendik Medipol Hastanesi’ne kovid gerekçesiyle bir daha alınmadı. Ramazan Kılınç, karantinadayken sancılanan eşini, 3 Kasım 2020 gecesi Pendik Medipol Hastanesi’ne götürdü. Ancak ısrarlarına rağmen, hastaneden “Pandemi hastanesi değiliz. Eşinizi kabul edemeyiz. Pandemi hastanesine götürün.” cevabını aldı.





İKİ HASTANE DE SORUMLU





Bu olaydan 1 hafta sonra 6 Kasım 2020’de sancıları tekrar artan Dönüş Kılınç ve eşi, bu kez Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Burada da hastaneye kabul edilmediler. Görevliler “Evde bekleyeceksiniz” şeklinde beyanda bulundular.





Ramazan Kılınç, bunun üzerine eşinin gebelik takibinin yapıldığı Pendik Medipol Hastanesi’ni tekrar aradı. Hastane Kılınç’a ‘eşinin kovid olmadığına dair belge getirirse hastaneye kabul edilebileceğini’ söyledi.





70 KM UZAKLIKTAKİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ





Çaresiz kalan Ramazan Kılınç, sancıları artan eşini apar topar evlerine 70 km uzaklıktaki Bahçelievler Özel A Hastanesi’ne götürdü. Hemen doğuma alınan Dönüş Kılınç, doğum sırasında entübe olduğu için bir gün sonra hayatını kaybetti. Çocuğu sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen Ramazan Kılınç’a doktor, eşi için çok geç kalındığını söyledi.





GERGERLİOĞLU DUYURDU, BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ VERDİ





HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Aralık 2020’de TBMM’de yaptığı basın toplantısında duyurduğu olay sosyal medyada tepki çekince Pendik Medipol Hastanesi açıklama yaptı.





Dönüş Kılınç ve eşinin kendilerine başvurmadığını savunan hastanenin açıklamasını, Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere birçok medya organı yayınladı. Olayın soruşturulması için Adalet Bakanlığı’na soru önergesi veren Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Medipol Hastanesi için soruşturma açılıp açılmadığını sordu.





Ramazan Kılınç, eşini hastaneye kabul etmeyerek ölümünde kusuru olan, gerekli müdahaleyi yapmayan Pendik Medipol Hastanesi çalışanları ve Opr. Dr. S.Ü.’den, ayrıca 6 Kasım 2020 günü doğum sırasında pandemi hastanesi olmasına rağmen eşini kabul etmeyen ve ölümünde kusuru olan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından şikayetçi oldu. Kılınç eşini ölüme terk edenler hakkında kamera görüntüleriyle beraber savcılığa suç duyurusunda bulundu.





HASTANENİN AÇIKLAMASI





Medipol Sağlık Grubu’ndan yapılan açıklama şöyleydi:





“…Tüm dünyada ve bu arada ülkemizde de etkili olan Covid-19 salgını ile mücadele konusunda gerek Cumhurbaşkanlığımız ve gerekse Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü çabaları ile yaptığı düzenlemeler ve talimatlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne kadar hiçbir hastamız kapıdan çevrilmediği gibi tedavi ve bakımları konusunda da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.





Dönüş Kılınç isimli hasta, hamilelik sürecinde Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin takipli hastası olup, 29.10.2020 tarihinde yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine ve henüz doğum ile ilgili miadı dolmadığı için, yukarıda arz edilen talimat ve düzenlemeler kapsamında kendisine gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Nitekim, hastanın, bundan sonraki süreçte gerek bağlı bulunduğu ilçe sağlık müdürlüğü ve gerekse diğer resmi devlet hastaneleri nezdinde başvuruları olmuştur. Gerekli işlemler bu kurumlar tarafından yapılmıştır. Hastanın, belirtilen tarihten sonra hastanemize fiziki herhangi bir başvurusu olmamıştır. Bu durum, hastanın eşi tarafından 16.11.2020 tarihinde ilçe sağlık müdürlüğüne verdiği dilekçede açıkça belirtilmektedir. Bu kapsamda da “kapıdan içeri alınmaması” şeklinde bir olay da asla yaşanmamıştır.”