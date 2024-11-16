Hastanenin yenidoğan bölümünde yangın: 10 bebek öldü

Reuters'ın aktardığına göre, Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, acil durum ekiplerinin, yangın sırasında 49 bebeğin bulunduğu koğuştan 38 yenidoğan bebeği kurtardığını bildirdi. Pathak, hastanenin bulunduğu Jhansi bölgesinde basına yaptığı açıklamada, "Yaralıların 17'si farklı bölümlerde, bazıları ise özel hastanelerde tedavi altına alındı" dedi. Ölen yedi bebeğin kimliği tespit edilirken, diğer üç bebek için çalışmalar sürüyor.







Hindistan'ın kuzeyindeki bir hastanenin yenidoğan bölümünde çıkan yangında 10 yenidoğan bebek, yanarak ve duman sebebiyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Yangın, 15 Kasım Cuma günü geç saatlerde, Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow'a yaklaşık 285 kilometre mesafedeki Maharani Laxmibai Tıp Fakültesi'nde yaşandı.Basına açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir hükümet yetkilisi, bebeklerden birinin kayıp olduğunu söyledi. Yangının çıkış sebebi de henüz bilinmezken, Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, yangın hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'yürekleri dağlayan' bu olay karşısında taziye dileklerini iletti.