Hastanenin yenidoğan bölümünde yangın: 10 bebek öldü

Reuters'ın aktardığına göre, Eyalet Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, acil durum ekiplerinin, yangın sırasında 49 bebeğin bulunduğu koğuştan 38 yenidoğan bebeği kurtardığını bildirdi. Pathak, hastanenin bulunduğu Jhansi bölgesinde basına yaptığı açıklamada, "Yaralıların 17'si farklı bölümlerde, bazıları ise özel hastanelerde tedavi altına alındı" dedi. Ölen yedi bebeğin kimliği tespit edilirken, diğer üç bebek için çalışmalar sürüyor.
'BEBEKLERDEN BİRİ KAYIP'
Basına açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir hükümet yetkilisi, bebeklerden birinin kayıp olduğunu söyledi. Yangının çıkış sebebi de henüz bilinmezken, Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, yangın hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'yürekleri dağlayan' bu olay karşısında taziye dileklerini iletti.