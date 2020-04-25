Hastaneye alınmadı, yolda hayatını kaybetti

28 yaşındaki 4 çocuk annesi Damla Şimşir bugün evlerinin önünde bir anda fenalaştı.





Yakınları ambulansın geç geleceğini düşünerek Şimşir'i kendi imkânları ile Pamukova Devlet Hastanesi'ne götürdü.





Ancak İl Pandemi Kurulu'nun kararı ile hastane personelinin geçici olarak Arifiye'de görevlendirilmesi sebebi ile Pamukova Devlet Hastanesi kapalı olunca, hasta yakınları Şimşir'i Geyve Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı.





Şimşir'i hastaneye götürdükleri araba Geyve yakınlarında arızalanınca hasta başka bir araçla Geyve Devlet Hastanesi'ne götürülen Damla Şimşir hayatını kaybetti.





Şimşir'in kalp krizinden ölmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucunda belli olacağı belirtildi.





“HASTANE AÇIK OLSA DAMLA HAYATTA OLACAKTI”







28 yaşındaki 4 çocuk annesi Damla Şimşir’i hastaneye götüren akrabaları şu ifadeleri kullandı:





*Sabah saatlerinde Damla evlerinin önünde yere düşmüş vaziyetteydi. Çenesi kilitlenmişti. Ambulans geç gelir diye kendi aracımızla Pamukova Devlet Hastanesi'ne götürdük. Ancak hastane kapalıymış.





*Mecburen Geyve Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktık. Ama aracımız yolda arıza yaptı. Hastayı arkamızdan gelen eşinin bulunduğu araca aldık.





*Geyve Devlet Hastanesi acile götürdüğümüzde bize doktor ve görevli sağlık personeli öldüğünü söylediler. Burada hastanemiz açık olsa ilk müdahale burada yapılacaktı. Belki Damla şu an hayatta olacaktı.





“O HASTANEYİ KAPATANLARIN VİCDANI NASIL RAHAT EDECEK?”





Şimşir'in genç yaşta ölümü komşularını da yasa boğarken, komşuları talihsiz kadının Pamukova İlçe Hastanesinin kapalı olması sebebi ile öldüğünü iddia ederek, “Buradaki hastane açık olsaydı o 28 yaşındaki kadın ölmezdi. 4 çocuğu yetim kaldı, sokakta kaldılar. O hastaneyi kapatanların nasıl vicdanı rahat edecek. Yazık değil mi? Pamukova ilçelikten çıktı köy oldu." dedi.





EŞİNİN MESAJI DUYGULANDIRDI





Şimşir'in 2019 yılı temmuz ayından da aynı rahatsızlığı geçirdiği ancak tedavi edilerek kurtulduğu belirtilirken, eşi Volkan Şimşir'in Temmuz 2019 ayında sosyal medya hesabında, “Allahım seni bana ve çocuklarına bağışladığı için, binlerce şükür olsun sana.” ifadelerini kullandı.