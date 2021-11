Bartholomeos’a stent takıldı

ABD’ye 23 Ekim’de giden Bartholomeos, hem Washington DC hem de New York ziyareti sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.



New York’ta Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edilen Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği aktarılmıştı.



Çarşamba günü ise Bartholomeos'un başarılı bir stent ameliyatı geçirdiği belirtildi.



Bartholomeos'un Perşembe günü hastaneden çıkması bekleniyor.



Bartholomeos, Çarşamba günü hastaneye yatırılmadan gezisine devam ederek New York’un yeni seçilen belediye başkanı Eric Adams ile buluştu.



Bartholomeos, 25 Ekim’de ise ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.



AFP’nin haberine göre Bartholomeos, gezisinde Türkiye ile gerilen ilişkilerin ortasında ABD’nin desteğini almayı hedefledi.