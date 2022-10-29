Hastaneye kaldırılan Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

'YOĞUN BAKIMDA DEĞİL'

'ŞU AN EVİNDE DİNLENİYOR'

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan son gelişmeler hayranlarını meraklandırdı. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti.Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.Ayrıca rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, “Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu.Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi.” ifadelerini kullandı.