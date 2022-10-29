Samanyolu Haber /Gündem / Hastaneye kaldırılan Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama /29 Ekim 2022 11:47

Hastaneye kaldırılan Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu söylenen oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunu Onur Akay açıkladı.

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Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan son gelişmeler hayranlarını meraklandırdı. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

'YOĞUN BAKIMDA DEĞİL'

Ayrıca rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, “Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikâyetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu.

'ŞU AN EVİNDE DİNLENİYOR'

Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi.” ifadelerini kullandı.
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