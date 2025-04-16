Hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu!

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırılmış ve kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edilerek ameliyata alınmıştı.





AMELİYATI HENÜZ TAMAMLANDI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastane önünde yaptığı son açıklamada "Ameliyat henüz tamamlanmadı" açıklamasını yaptı.





"Ameliyatın henüz tamamlanmamış olması, işlerin kötü gittiğini göstermiyor" diyen Doğan, "Her şey hekimlerin belirttiği süre çerçevesinde ilerliyor" dedi.





Doğan, şunları kaydetti:





"Hepimiz size iyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz. Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok bizlerde de henüz. Ama görüyoruz ki merak ediliyor. Ne olduğu, ameliyatın bitip bitmediği, başarılı geçip geçmediği, yoğun bakıma alınıp alınmadığı, bundan sonraki süreç nasıl olacak, hastanede kalma süreci ve sonraki sağlık süreci nasıl sağlanacak... Tüm bunlara ilişkin merak ve soruları gidermek için buluştuk."





"AMELİYAT BİTTİKTEN SONRA YOĞUN BAKIMA ALINMASINI BEKLİYORUZ"

"Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar yaptıkları açıklamada öngördükleri sürenin uzun bir süre olduğunu söylemişlerdi. Yani sabah 7-8 sularına kadar sürecek bir ameliyattan bahsetmişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Bize ulaşan bilgiler bu yönde. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz kendisinin. Yoğun bakıma alındığı zaman da hem biz hem doktorlar gerekli açıklamayı yapacak."





"SIRRI SÜREYYA ÖNDER ÇOK ZOR ZAMANLARIN İNSANI"

"Ancak şunu söyleyebiliriz ki; Sevgili Sırrı Süreyya Önder çok zor zamanların insanı. Yüreği çok zor zamanlara dayanmış, çok ağır olaylar yaşamış, görmüş, geçirmiş, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan. Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz, umudumuz bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması, işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu zaten. Zor bir vakayla karşı karşıya olduklarını hekimler de söyledi. Ama zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor.





O yüzden biz büyük bir umutla bekliyoruz size iyi, sağlıklı haberler vermeyi. Yoğun bakıma alındığına, hastane sürecinin hızla tamamlanacağına ilişkin haberleri paylaşmayı bekliyoruz. Tüm Türkiye halklarına bu dayanışma için teşekkür ederiz. Bu dayanışma, Sırrı Süreyya Önder’i kaldığı yerden, koşturduğu barış için yüreğini tekrar oradan kaldıracak ve yeniden kaldığı yerden devam edecek. Biz buna inanıyoruz. Ameliyat henüz bitmedi ama bitmemesi öngörülen bir şeydi. Şu anda her şey öngörüldüğü gibi ilerliyor. Gerekli tıbbi açıklamaları da hekimler yapacaktır. Bizler de bilgi aldıkça sizlerle paylaşacağız.”



