Samanyolu Haber /Sağlık / Hastanın hücreleriyle 3D printer'da kulak yaptılar /03 Haziran 2022 07:36

Hastanın hücreleriyle 3D printer'da kulak yaptılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir biyoteknoloji firması, bir kadın hastanın kendi dokusunu kullanarak kulak nakli yaptı.

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Firmadan yapılan açıklamada, sağ kulağı küçük ve şekilsiz olarak dünyaya gelen 20 yaşındaki bir kadına, 3 boyutlu baskıyla imal edilen kulak implantı yapıldı.

Queens merkezli 3DBio Therapeutics firması, hastanın kendi hücrelerini kullanarak bastığı sağ kulağın, kadının sol kulağı ile tam uyumlu olduğunu aktardı.

Şirket, mart ayında nakledilen kulağın kıkırdak dokusunu yenilemeye devam edeceğini ve doğal bir kulak görünümü ve hissi vereceğini açıkladı.   

Uzmanlar, söz konusu teknolojinin ilk klinik deneyinin bir parçası olan transplantın, doku mühendisliği alanında da çarpıcı bir ilerleme anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Congenital Ear Institute in San Antonio/AFP
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir biyoteknoloji firması, 3 boyutlu biyoimplant oluşturmak için bir kadın hastanın kendi dokusunu kullanarak kulak implantı yaptı.Congenital Ear Institute in San Antonio/AFP
Uzmanlar bu teknolojinin, nadir görülen bir doğum kusuru olan aynı durumdaki insanların tedavisinde de kullanılabileceği bir adım olduğunu dile getirdi.

Ameliyat, mikrotia (dış kulağın küçük ve şekilsiz olduğu durumlar) olan kişiler için erken aşamadaki bir klinik araştırması kapsamında gerçekleştirildi.

Halihazırda sırada bekleyen 11 hasta daha bulunuyor. Operasyon, Teksas merkezli Microtia-Konjenital Kulak Deformitesi Enstitüsü'nün kurucusu ve yöneticisi Arturo Bonilla tarafından gerçekleştirildi.

Bonilla, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Ülkedeki ve dünyanın dört bir yanındaki binlerce mikrotili çocuğu tedavi etmiş bir doktor olarak, bu teknolojinin mikrotia hastaları ve aileleri için ne anlama gelebileceğini çok iyi anlıyorum" dedi.

'AuriNovo' olarak adlandırılan implantın bir gün mevcut mikrotia tedavisinin yerini almasını umduğunu da dile getirdi.

Söz konusu teknolojide süreç, hastanın diğer (sağlam) kulağını 3D tarama, ardından kulak kıkırdak hücrelerinin bir örneğini toplama ve bunları yeterli miktarda büyütme şeklinde ilerliyor.

Bu daha sonra 3D biyo baskı ile tam boyutlu bir dış kulak oluşturmak için kullanılıyor.

Mevcut tedavi yöntemleri ise, bir hastanın ya kaburgalarından kıkırdak aşılamayı ya da dış kulağı yeniden şekillendirmek için gözenekli polietilen (PPE) gibi sentetik malzemeler kullanmayı kapsıyor.
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