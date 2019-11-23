Hastayı 'geçici ölü' konumuna getirip ameliyattan sonra tekrar canlandırdılar

ABD’de bir hasta ‘geçici ölüm’ durumuna sokularak ameliyat edildi. Hastanın beyin fonksiyonları durma noktasına getirilerek operasyon süresinin uzatılması denendi.





Çalışmanın başındaki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Samuel Tisherman, “Deniyoruz ve denedikçe öğreniyoruz. Bu işlemin işe yaradığını kanıtladığımızda, hastaların hayatta kalmasına yardımcı olmak için bu tekniğin kullanımını genişletebiliriz” ifadelerini kullandı. Uygulanan bu teknikle, akut kan kaybının nedenini bulup tedavi etmek için iki saat zaman kazanılıyor. Hastanın vücut ısısı hızlıca yaklaşık 10-15 derece düşürülüyor ve vücuttaki kan boşaltılıp yerine soğuk bir tuz çözeltisi veriliyor. Bu şekilde kişinin beyin fonksiyonları yavaşlatılıyor ve hasta soğutma sisteminden çıkarıldıktan sonra operasyon başlıyor.







Acil Koruma ve Resüsitasyon (EPR) olarak adlandırılan teknik, Baltimore’daki Maryland Tıp Merkezine, ateşli silah veya bıçak yarası gibi akut bir travma ile gelen ve kalp krizi geçiren kişilerde uygulanıyor. Acil durumlarda, hastanın kalp atışı durduğunda kan, hücrelere oksijen taşımıyor. Bu süre zarfında beş dakikadan fazla süre geçmemesi gerekiyor. EPR uygulaması ile vücut ısısının düşürülmesi ve beynin yavaşlatılması ile oksijene duyulan ihtiyaç azalıyor ve bu sayede ameliyat esnasında süre kazanılıyor.



